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Общество

Кузнечане будут ждать строительства поликлиники еще несколько лет

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В Кузнецке через несколько лет построят поликлинику для обслуживания взрослого населения, рассчитанную на 600 посещений в смену.

Возведение объекта общей стоимостью 1 млрд рублей запланировано на 2023-2025 годы. Деньги будут выделены из областного и федерального бюджета на условиях софинансирования.

Администрация Кузнецка решила, что новая поликлиника будет располагаться на улице Свердлова, 115.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области необходимость ее строительства объяснили тем, что четыре действующие поликлиники не соответствуют современным нормам и требованиям, в них невозможно разместить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов.

Между тем первичная медико-санитарная помощь в этих учреждениях оказывается жителям не только Кузнецкого, но и Камешкирского и Неверкинского районов. На 1 января 2020 года численность обслуживаемых пациентов составляет 114 555 человек.

На базе новой поликлиники откроют центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), для которого закупят современное тяжелое медицинское оборудование: рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс на три рабочих места, маммограф, видеогастроскоп, ультразвуковой сканер, а также компьютерный томограф.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Министерства здравоохранения Пензенской области
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Гость||

Подождут,не к спеху.

Гость||

Здравозахоронение.

Гость||

Заголовок жесть

Гость||

Пусть радуются за пензенского кентавра за 3 ляма и освещение подвесного моста за 6 лямов и красный цвет за 8 лямчиков, а то иж чё поликлиника какая-то

Имя: Гость
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