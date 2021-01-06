Кузнечане будут ждать строительства поликлиники еще несколько лет

06.01.2021 | 12:17

В Кузнецке через несколько лет построят поликлинику для обслуживания взрослого населения, рассчитанную на 600 посещений в смену.

Возведение объекта общей стоимостью 1 млрд рублей запланировано на 2023-2025 годы. Деньги будут выделены из областного и федерального бюджета на условиях софинансирования.

Администрация Кузнецка решила, что новая поликлиника будет располагаться на улице Свердлова, 115.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области необходимость ее строительства объяснили тем, что четыре действующие поликлиники не соответствуют современным нормам и требованиям, в них невозможно разместить все функциональные подразделения и разделить потоки пациентов.

Между тем первичная медико-санитарная помощь в этих учреждениях оказывается жителям не только Кузнецкого, но и Камешкирского и Неверкинского районов. На 1 января 2020 года численность обслуживаемых пациентов составляет 114 555 человек.

На базе новой поликлиники откроют центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), для которого закупят современное тяжелое медицинское оборудование: рентгеновский диагностический телеуправляемый комплекс на три рабочих места, маммограф, видеогастроскоп, ультразвуковой сканер, а также компьютерный томограф.