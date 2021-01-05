В Пензенской области проверили качество новогодних сладких наборов

05.01.2021 | 09:48

В понедельник, 4 января, Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало итоги проверки поставщиков кондитерских изделий и объектов, занимавшихся формированием новогодних сладких подарков.

«Исследовано более 200 проб на санитарно-химические показатели и ГМО, более 700 образцов - на физико-химические показатели, микробиологические показатели», - сообщили в РПН.

В одном из магазинов розничной торговли в продаже нашли подарки без маркировки, на которых отсутствовала полная информация о товаре.

«Управлением приняты меры в отношении ответственного должностного лица, выдано предписание об устранении нарушений и представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения. Контроль за качеством пищевой продукции продолжается», - подвели итог специалисты.