Новый год в Спутнике встретили салютом на набережной

05.01.2021 | 08:21

Жители и гости Города Спутника отметили на набережной микрорайона наступление нового, 2021 года.

В ночь на 1 января по старой традиции желающие весело встретить праздник потянулись в сторону фонтанной площади, где работал большой экран и играла музыка.

В полночь началась трансляция обращения к россиянам президента страны. После люди закружились в большом хороводе, запели песни и вспоминали, что принес им ушедший год.

Кто-то отмечал, что именно в 2020-м переехал в Спутник, кто-то делился радостью от завершившегося в квартире ремонта, кто-то просто поздравлял себя и соседей с наступлением нового года.

В этот раз программа празднования Нового года в Спутнике была подкорректирована в связи с особой эпидемиологической обстановкой, впрочем, традиционный фейерверк отменять не стали. В 2:30 новогоднее небо Города Спутника озарили залпы салюта.

Получить новогоднее настроение в Спутнике можно в любой из дней зимних каникул и далее, просто выйдя на прогулку. Здесь и каток, и горки, и катание на собачьих упряжках, и колесо обозрения, и, конечно, украшенная яркими огнями и арт-объектами набережная.

Все - для жителей и гостей Города Спутника. Познакомиться с его инфраструктурой можно на сайте ГОРОДСПУТНИК.РФ.