Новый год в Спутнике встретили салютом на набережной

Жители и гости Города Спутника отметили на набережной микрорайона наступление нового, 2021 года.
В ночь на 1 января по старой традиции желающие весело встретить праздник потянулись в сторону фонтанной площади, где работал большой экран и играла музыка.
В полночь началась трансляция обращения к россиянам президента страны. После люди закружились в большом хороводе, запели песни и вспоминали, что принес им ушедший год.
Кто-то отмечал, что именно в 2020-м переехал в Спутник, кто-то делился радостью от завершившегося в квартире ремонта, кто-то просто поздравлял себя и соседей с наступлением нового года.
В этот раз программа празднования Нового года в Спутнике была подкорректирована в связи с особой эпидемиологической обстановкой, впрочем, традиционный фейерверк отменять не стали. В 2:30 новогоднее небо Города Спутника озарили залпы салюта.
Получить новогоднее настроение в Спутнике можно в любой из дней зимних каникул и далее, просто выйдя на прогулку. Здесь и каток, и горки, и катание на собачьих упряжках, и колесо обозрения, и, конечно, украшенная яркими огнями и арт-объектами набережная.
Все - для жителей и гостей Города Спутника. Познакомиться с его инфраструктурой можно на сайте ГОРОДСПУТНИК.РФ.
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