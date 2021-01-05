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Общество

COVID-19 в областной больнице: 1 врач ведет до 18-19 пациентов

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С апреля по декабрь 2020 года из стационара Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко выписали 1 044 пациента, перенесших острую пневмонию, и 1 605 - COVID-19.

Об этом заведующая инфекционным отделением Елена Демчук рассказала в интервью «Улице Московской», размещенном на официальной странице медучреждения в Instagram в понедельник, 4 января.

По ее словам, в настоящее время отделение развернуто на 150 коек, все они обычно заняты - «плюс-минус десять пациентов».

«Предусмотрено, что один врач может вести до 20 больных, но надо учитывать специфику нашего отделения. На одного кардиолога и нефролога в не инфекционном отделении может приходиться 12-13 больных, у нас они ведут чуть больше – до 18-19 больных», - пояснила Елена Демчук.

Она уточнила, что сейчас работают 5 хирургов, 3 кардиолога, 3 невролога, 1 нефролог, 1 терапевт и 4 врача-стажера.

«Больным, конечно, непривычно, сложно понять, кто к тебе подошел. Врач, медсестра, санитарка – все одеты одинаково. Люди закрыты с ног до головы: комбинезон, бахилы, перчатки, маска или очки, респираторы. Пациенты привыкли видеть лицо врача, а тут только по голосу узнают», - рассказала заведующая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Предусмотрено, что один врач может вести до 20 больных
Как это так предусмотрено? Давайте 100 сразу

Гость||

Поясните, о чем новость.

Гость||

Гость писал(a):

Как это так предусмотрено?
Не какай! оптимизацией предусмотрено...

Гость||

Гость писал(a):

Поясните, о чем новость.

К вам уже выехали. Ждите. Машина черного цвета с широкой задней дверцей.

Гость||

Гость писал(a):

Машина черного цвета
Серого цвета труповозки...

Гость||

Вот попалось в инете:

А в Башкирии об'явили массовую вакцинацию.

Значит вакцины будут иностранные, раз в России даже оборудования для их массового производства нет. Вот это номер. Билл Гейтс набьет карманы, как глобальный продавец вакцин? А интернет дал информацию что от его вакцин в Индии парализовало

490000 детей. При этом Билл никакой ответственности не несёт, т.к. на документах при продаже вакцин указано, что продавец не отвечает за последствия вакцин на организм человека. Значит ответственность несёт покупатель? Или врачи и медсестры, которые будут колоть?

Гость||

Гость писал(a):

Серого цвета труповозки...

Так тож труповозки..., а к Вам Вороного цвета)))

Имя: Гость
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