COVID-19 в областной больнице: 1 врач ведет до 18-19 пациентов

05.01.2021 | 09:25

С апреля по декабрь 2020 года из стационара Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко выписали 1 044 пациента, перенесших острую пневмонию, и 1 605 - COVID-19.

Об этом заведующая инфекционным отделением Елена Демчук рассказала в интервью «Улице Московской», размещенном на официальной странице медучреждения в Instagram в понедельник, 4 января.

По ее словам, в настоящее время отделение развернуто на 150 коек, все они обычно заняты - «плюс-минус десять пациентов».

«Предусмотрено, что один врач может вести до 20 больных, но надо учитывать специфику нашего отделения. На одного кардиолога и нефролога в не инфекционном отделении может приходиться 12-13 больных, у нас они ведут чуть больше – до 18-19 больных», - пояснила Елена Демчук.

Она уточнила, что сейчас работают 5 хирургов, 3 кардиолога, 3 невролога, 1 нефролог, 1 терапевт и 4 врача-стажера.

«Больным, конечно, непривычно, сложно понять, кто к тебе подошел. Врач, медсестра, санитарка – все одеты одинаково. Люди закрыты с ног до головы: комбинезон, бахилы, перчатки, маска или очки, респираторы. Пациенты привыкли видеть лицо врача, а тут только по голосу узнают», - рассказала заведующая.