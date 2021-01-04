Сетевое издание|18+|Понедельник|4 янв 2021|15:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Областной оперштаб: пятая часть новых зараженных - дети до 14 лет

Печать

Среди 200 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось 40 детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил региональный оперативный штаб.

Последние случаи инфицирования распределились по области так: 110 пришлось на Пензу, 21 - на Земетчинский район, 14 - Нижнеломовский, 9 - Пензенский, по 8 - на Кузнецкий и Бессоновский, 7 - Наровчатский, 5 - на Мокшанский и город Заречный, по 3 - на Каменский и Спасский, по 2 - Пачелмский и Лунинский, по 1 - Белинский, Бековский, Иссинский и Лопатинский районы.

За все время пандемии COVID-10 обнаружили у 26 849 человек, среди них - 2 467 несовершеннолетних.

Суммарное число жертв коронавируса в регионе достигло 329, количество выписанных пациентов - 21 592.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте