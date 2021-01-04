Областной оперштаб: пятая часть новых зараженных - дети до 14 лет

04.01.2021 | 15:00

Среди 200 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области оказалось 40 детей в возрасте от 1 месяца до 14 лет. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил региональный оперативный штаб.

Последние случаи инфицирования распределились по области так: 110 пришлось на Пензу, 21 - на Земетчинский район, 14 - Нижнеломовский, 9 - Пензенский, по 8 - на Кузнецкий и Бессоновский, 7 - Наровчатский, 5 - на Мокшанский и город Заречный, по 3 - на Каменский и Спасский, по 2 - Пачелмский и Лунинский, по 1 - Белинский, Бековский, Иссинский и Лопатинский районы.

За все время пандемии COVID-10 обнаружили у 26 849 человек, среди них - 2 467 несовершеннолетних.

Суммарное число жертв коронавируса в регионе достигло 329, количество выписанных пациентов - 21 592.