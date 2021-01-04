+200: Роспотребнадзор сообщил о новых зараженных коронавирусом

04.01.2021 | 10:49

В понедельник, 4 января, в Пензенской области подтвердилось еще 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Общее количество жителей, подхвативших COVID-19, теперь составляет 26 849.

Накануне коронавирус выявили у 204 человек. Это самая высокая цифра за все время пандемии. Среди пациентов тогда оказалось 18 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Наибольшее число новых случаев, как обычно, пришлось на Пензу - 162.

В тот же день в регионе зарегистрировали смерть еще двух пациентов с COVID-19: 47-летней женщины без сопутствующих заболеваний и 67-летнего мужчины.

Суммарное число жертв достигло 329, выписанных - 21 592.