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Общество

+200: Роспотребнадзор сообщил о новых зараженных коронавирусом

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В понедельник, 4 января, в Пензенской области подтвердилось еще 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Общее количество жителей, подхвативших COVID-19, теперь составляет 26 849.

Накануне коронавирус выявили у 204 человек. Это самая высокая цифра за все время пандемии. Среди пациентов тогда оказалось 18 детей в возрасте от 8 месяцев до 17 лет. Наибольшее число новых случаев, как обычно, пришлось на Пензу - 162.

В тот же день в регионе зарегистрировали смерть еще двух пациентов с COVID-19: 47-летней женщины без сопутствующих заболеваний и 67-летнего мужчины.

Суммарное число жертв достигло 329, выписанных - 21 592.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хватит статистику считать. Идите лечите лучше. Завтра опять смерти? Сколько? 2-3?

Гость||

Надо продлять каникулы и на дистанционку.

Гость||

Гость писал(a):

04.01.2021 11:15|

Надо продлять каникулы и на дистанционку.

Иди лесом коментатар хренов,,,, Лишь бы жопу на диване погреть! Работать надо, работать!

Гость||

Онанизмом надо заниматься, тогда коронавирус отступит.

Гость||

Надо продлять каникулы и на дистанционку.

——

Обойдёшься, вирус не представляет опасности для подавляющего большинства

Гость||

Гость писал(a):

04.01.2021 11:18
ООООО Дзюба, и ты тут?

Гость||

точно! он дураков боится.

Гость||

04.01.2021 11:19|

Гость писал(a):

04.01.2021 11:18

ООООО Дзюба, и ты тут?

Прально целоваться надо меньше, обниматься все верно, меньше контактов.

Гость||

Гость писал(a):

Прально целоваться надо меньше, обниматься все верно, меньше контактов.
Да брось ты себя тешить, в автобусах и в маршрутках еще не так прижмутся и обнимут)))

Гость||

А в Москве продлили каникулы. Дети болеют и разносят, а там еще никто не знает, какие последствия будут после.

Гость||

Так то Москва, там и зарплаты больше, и люди, значит, ценнее и достойней..

Гость||

В Москве элита которую надо оберегать от всякой замкадашной челяди.

Гость||

В семье больничный дают только впервые заболевшему а ктоуже переболели больничный не дают. А за чем нужен масочный и повышенной готовности режим тем кто переболел ковидом?

Гость||

В Москве умные люди каникулы продлили. Могут разнести так, что мало не покажется после отдыха неизвестно где. Не все дома сидят.

Гость||

Скоро завезут covid-20 из Европы, тот еще сильнее заражает.

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Имя: Гость
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