В Пензенской области для школ купят еще 15 автобусов

03.01.2021 | 12:06

В 2021 году для школ Пензенской области планируют закупить еще 15 автобусов. Информация об этом появилась в официальном аккаунте региона в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 3 января.

Деньги на приобретение транспорта выделят из областной казны.

«В прошлом году автопарк образовательных учреждений пополнился за счет федерального и областного бюджетов на полсотни машин», - сообщается в посте.

Последняя партия - 34 единицы - разъехалась по районам 21 декабря. Современные микроавтобусы марок «Газель», Ford и ПАЗ отправились в 21 муниципальный район и две специальные коррекционные школы.

Транспортные средства предназначены для подвоза детей из тех населенных пунктов, где учебные заведения отсутствуют. Машины комплектуются системой ГЛОНАСС, так что спутник постоянно отслеживает их местоположение.