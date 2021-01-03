В Пензенской области для школ купят еще 15 автобусов

В 2021 году для школ Пензенской области планируют закупить еще 15 автобусов. Информация об этом появилась в официальном аккаунте региона в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 3 января.
Деньги на приобретение транспорта выделят из областной казны.
«В прошлом году автопарк образовательных учреждений пополнился за счет федерального и областного бюджетов на полсотни машин», - сообщается в посте.
Последняя партия - 34 единицы - разъехалась по районам 21 декабря. Современные микроавтобусы марок «Газель», Ford и ПАЗ отправились в 21 муниципальный район и две специальные коррекционные школы.
Транспортные средства предназначены для подвоза детей из тех населенных пунктов, где учебные заведения отсутствуют. Машины комплектуются системой ГЛОНАСС, так что спутник постоянно отслеживает их местоположение.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Раньше пешком ходили потому и дети здоровые были , теперь с одного кресла в другое или с одной кровати на диван. Потому и дети с жопами ходят величиной с телевизор им ещё мамаши бестолковые чипсы да всякую несъедобную хрень покупают.