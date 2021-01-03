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Общество

В Пензенской области для школ купят еще 15 автобусов

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В 2021 году для школ Пензенской области планируют закупить еще 15 автобусов. Информация об этом появилась в официальном аккаунте региона в социальной сети «ВКонтакте» в воскресенье, 3 января.

Деньги на приобретение транспорта выделят из областной казны.

«В прошлом году автопарк образовательных учреждений пополнился за счет федерального и областного бюджетов на полсотни машин», - сообщается в посте.

Последняя партия - 34 единицы - разъехалась по районам 21 декабря. Современные микроавтобусы марок «Газель», Ford и ПАЗ отправились в 21 муниципальный район и две специальные коррекционные школы.

Транспортные средства предназначены для подвоза детей из тех населенных пунктов, где учебные заведения отсутствуют. Машины комплектуются системой ГЛОНАСС, так что спутник постоянно отслеживает их местоположение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Раньше пешком ходили потому и дети здоровые были , теперь с одного кресла в другое или с одной кровати на диван. Потому и дети с жопами ходят величиной с телевизор им ещё мамаши бестолковые чипсы да всякую несъедобную хрень покупают.

Гость||

Ага, раньше школы в каждой деревне и каждом селе были. А теперь за 20-30 км. Походи туда-сюда.

Гость||

Гость писал(a):

им ещё мамаши
Гость писал(a):
с жопами ходят величиной с телевизор

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.01.2021 12:42|

Ага, раньше школы в каждой деревне и каждом селе были.

не совсем так но км.5-6 в одну сторону приходилось ходить а потом обратно. Да а теперь в 20-30 км школы

Гость||

Еще 15 сельских школ закроют?

Гость||

Бабушка ходила за 5 км с 5 класса, но там и интернат был, можно жить было. Сейчас из 7 окрестных школ осталась одна.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.01.2021 13:06|

Еще 15 сельских школ закроют?

а то. Программа высвобождения земель от жителей в действии.

Имя: Гость
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