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Общество

Вадим Супиков поздравил многодетную семью с Новым годом

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Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков вместе с заместителем начальника МРЭО ГИБДД по Пензенской области капитаном полиции Андреем Асеевым и индивидуальным предпринимателем Вадимом Гуськовым поздравили с Новым годом многодетную семью Кудиковых.

Руслан и Светлана Кудиковы воспитывают семерых детей - трех мальчиков и четырех девочек.

Под Новый год на радость детворе доставили елку, праздничные сладкие наборы, канцтовары, портфели, боксерскую грушу и мячи. А для самой маленькой дочки, полуторагодовалой Амины, подарком стали удобные детские санки.

Новый год - это время, когда должны сбываться самые заветные мечты. Несмотря на ограничения, праздник должен быть у каждого ребенка.

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