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Общество

За сутки на номер скорой помощи поступило 1 500 обращений

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За сорок с лишним лет фельдшеру областной станции скорой помощи Вере Конопатиной не раз приходилось работать в новогоднюю ночь. 2021 год она встретила дома, но уже в 8:00 1 января была на связи с жителями региона, которые набирают 03.

В праздничные дни дежурят 145 бригад. В единой диспетчерской службе обрабатывают звонки и перенаправляют их на подстанции. Все видно на мониторе.

«В ночное время увеличилось количество выездов к избитым - в квартиры, общественные места, на улицы. Также ночью много было состояний опьянения, даже тяжелых, - 15-16 выездов», - рассказала старший врач смены Наталья Абрамова.

Почти 1 500 обращений за минувшие сутки поступило на номер скорой помощи - меньше, чем в прошлом году. Однако нет причин расслабляться, и коронавирусная инфекция держит в тонусе все медицинское сообщество.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Рожи сегодня по улице ходят что-то с чем-то, у людей Новый год только с выпивкой aссоциируется что ли?

Гость||

Гость писал(a):

Рожи сегодня по улице ходят что-то с чем-то, у людей Новый год только с выпивкой aссоциируется что ли?
Не знаю, я, например, не пил, хотя, так, выпиваю. А этот раз не хотелось что-то. Вот сегодня вечером планирую

Гость||

Сколько денег ухнули на фейерверки. И это при стонах о бедном населении! До утра взлетали огни очень дорогих фейерверков

Имя: Гость
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