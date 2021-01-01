За сутки на номер скорой помощи поступило 1 500 обращений

За сорок с лишним лет фельдшеру областной станции скорой помощи Вере Конопатиной не раз приходилось работать в новогоднюю ночь. 2021 год она встретила дома, но уже в 8:00 1 января была на связи с жителями региона, которые набирают 03.
В праздничные дни дежурят 145 бригад. В единой диспетчерской службе обрабатывают звонки и перенаправляют их на подстанции. Все видно на мониторе.
«В ночное время увеличилось количество выездов к избитым - в квартиры, общественные места, на улицы. Также ночью много было состояний опьянения, даже тяжелых, - 15-16 выездов», - рассказала старший врач смены Наталья Абрамова.
Почти 1 500 обращений за минувшие сутки поступило на номер скорой помощи - меньше, чем в прошлом году. Однако нет причин расслабляться, и коронавирусная инфекция держит в тонусе все медицинское сообщество.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Рожи сегодня по улице ходят что-то с чем-то, у людей Новый год только с выпивкой aссоциируется что ли?