За сутки на номер скорой помощи поступило 1 500 обращений

01.01.2021 | 15:40

За сорок с лишним лет фельдшеру областной станции скорой помощи Вере Конопатиной не раз приходилось работать в новогоднюю ночь. 2021 год она встретила дома, но уже в 8:00 1 января была на связи с жителями региона, которые набирают 03.

В праздничные дни дежурят 145 бригад. В единой диспетчерской службе обрабатывают звонки и перенаправляют их на подстанции. Все видно на мониторе.

«В ночное время увеличилось количество выездов к избитым - в квартиры, общественные места, на улицы. Также ночью много было состояний опьянения, даже тяжелых, - 15-16 выездов», - рассказала старший врач смены Наталья Абрамова.

Почти 1 500 обращений за минувшие сутки поступило на номер скорой помощи - меньше, чем в прошлом году. Однако нет причин расслабляться, и коронавирусная инфекция держит в тонусе все медицинское сообщество.