В Пензе ждут желающих расписаться в обновленном загсе

31.12.2020 | 19:04

«С Новым годом, с новым загсом!» - так могут поздравлять друг друга и всех пензенцев сотрудники органа записи актов гражданского состояния Ленинского района. В конце декабря здесь завершился долгожданный ремонт.

Персонал вздохнул с облегчением, ведь пару месяцев всем приходилось работать в сложных условиях, деля пространство со строителями. Посетителей по-прежнему принимали, закрыт был только зал для торжественной регистрации. Зато теперь он выдержан в светлых тонах, с красивой мебелью и современным освещением.

Всего несколько месяцев назад зал выглядел иначе. Но сказать, что помещение находилось в ужасном состоянии, нельзя: сотрудники всегда старались поддерживать его в достойном виде. Однако время не стоит на месте, и интерьеры морально устарели.

«Юбиляры приходили, которые прожили 50 лет и зарегистрировали брак в 60-е годы, в 70-е, - они говорили, что практически все так, как было раньше. Это в фойе так было, зал понемножку менялся», - сообщила начальник территориального отдела ЗАГС Ленинского района г. Пензы Елена Тришина.

Оформляя интерьеры в 2020-м, советовались с фотографами и видеооператорами, чтобы снимки из загса выглядели празднично.

В последний день уходящего года браки здесь не регистрировались, хотя обычно желающие совместить свадьбу и празднование Нового года всегда находились. Сотрудники предполагают, что случилось так потому, что 31 декабря пришлось на четверг и пензенцы решили: загсы работать не будут.