В Пензе подвели итоги широкомасштабного рейда ГИБДД

31.12.2020 | 14:32

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги широкомасштабного профилактического мероприятия, которое проводилось в среду, 30 декабря.

Вечером в нескольких районах города инспекторы, выстроившись в ряд, останавливали все транспортные средства и проверяли водителей. В рейде было задействовано боле 70 сотрудников ГИБДД, 35 экипажей ДПС.

В итоге удалось пресечь 426 нарушений правил дорожного движения, задержать четырех пьяных водителей, шесть человек, севших за руль без прав, и двух лишенных удостоверения.

«За управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность», - предупредило отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.