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Общество

В Пензе подвели итоги широкомасштабного рейда ГИБДД

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В Пензе сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги широкомасштабного профилактического мероприятия, которое проводилось в среду, 30 декабря.

Вечером в нескольких районах города инспекторы, выстроившись в ряд, останавливали все транспортные средства и проверяли водителей. В рейде было задействовано боле 70 сотрудников ГИБДД, 35 экипажей ДПС.

В итоге удалось пресечь 426 нарушений правил дорожного движения, задержать четырех пьяных водителей, шесть человек, севших за руль без прав, и двух лишенных удостоверения.

«За управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность», - предупредило отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Предпраздничная акция. Будет на что выпить в праздники.

Гость||

Гость писал(a):

Предпраздничная акция. Будет на что выпить в праздники.
Что ты несешь, идиот. Они возможно чьи-то жизни спасли.

Имя: Гость
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