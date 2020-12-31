Пензенские водители поддержали массовый рейд ГИБДД

31.12.2020 | 08:48

В среду, 30 декабря, сотрудники ГИБДД провели в Пензе масштабный рейд по выявлению нарушителей ПДД.

После 21:00 несколько десятков служебных машин выстроились на улице 8 Марта (в направлении центра города). Инспекторы останавливали все транспортные средства и проверяли водителей.

Участники дорожного движения поделились мнением о профилактической акции в тематических сообществах в соцсетях. Нашлись недовольные: по их словам, действия правоохранителей привели к образованию затора. Однако большинство поддержало стремление убрать с дороги нарушителей (особенно тех, кто водит в состоянии алкогольного опьянения).

«Корпоративщиков вычисляют, не иначе. И правильно», «Пробки мы сами создаем, и ничего… А тут-то что возмущаться? Ну максимум 1 минуту времени потеряешь. Главное, что трезвый. А в центре, на мосту по 20 минут стоим в пробке - ничего, это нормально», - поддержали инициативу участники сообщества автомобилистов в Viber.

Еще один интернет-пользователь предложил наказывать нетрезвых водителей еще более сурово: «За пьянку давно бы уже начали машины отбирать! У двоих-троих забрали бы, остальные пьяными за руль уже в жизни бы не сели».

На время новогодних праздников сотрудники пензенского управления ГИБДД перешли на усиленный режим работы. Массовые проверки, направленные на выявление пьяных за рулем, будут проводиться до 10 января.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не быть равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 - либо по телефону 02», - обратились к пензенцам представители ведомства.