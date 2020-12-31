Серая серость: подписчики губернатора обсудили его визит в детдом

31.12.2020 | 11:20

В среду, 30 декабря, губернатор Иван Белозерцев рассказал своим подписчикам в соцсетях, что побывал в Спасском детском доме и пообщался с его воспитанниками.

«Признаюсь, вопросы в этот раз были непростые, но это хорошо и мне понравилось. Приехал не с пустыми руками, конечно, но главный подарок для ребят - это новогодний салют. Так здорово видеть счастливые глаза детей!» - написал глава региона.

Большинство подписчиков поддержало губернатора в стремлении сделать жизнь детдомовцев ярче. Однако нашлись и те, кто добавил в бочку меда ложку дегтя.

«Салют - это очень хорошо! Это просто замечательно! Только потом у мальчиков и девочек наступают серые будни: плохая еда, серая серость, отсутствие праздников, хорошей одежды, хороших педагогов, губернаторов. Опять целый год в теснине», - высказал свое мнение один из пользователей.

Иван Белозерцев не согласился с ним.

«Вы там не были, не знаете, как живут ребята. Одежду они сейчас выбирают сами, педагоги прекрасные, с питанием все отлично», - ответил он.

Тезисы мужчины поспешила опровергнуть и подписчица губернатора: «Неправда, сама знаю, кормят хорошо, одежда лучше даже, чем у домашних детей. Эти дети еще и капризничают: так не хочу, не буду - и права свои знают, где-то даже и наглеют. А в общем детки все хорошие».

«Очень приятно видеть радостные лица ребят)) А там только взрослые ребятишки? Или есть прямо маленькие малыши?» - поинтересовалась другая пользовательница.

«Есть и маленькие», - уточнил Иван Белозерцев.

В заключение обсуждения один из комментаторов призвал всех стремиться видеть вокруг только хорошее: «Почему к благородному поступку сразу столько негатива? Давайте уже смотреть на мир добрыми глазами!»