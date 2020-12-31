Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|12:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Серая серость: подписчики губернатора обсудили его визит в детдом

Печать

В среду, 30 декабря, губернатор Иван Белозерцев рассказал своим подписчикам в соцсетях, что побывал в Спасском детском доме и пообщался с его воспитанниками.

«Признаюсь, вопросы в этот раз были непростые, но это хорошо и мне понравилось. Приехал не с пустыми руками, конечно, но главный подарок для ребят - это новогодний салют. Так здорово видеть счастливые глаза детей!» - написал глава региона.

Большинство подписчиков поддержало губернатора в стремлении сделать жизнь детдомовцев ярче. Однако нашлись и те, кто добавил в бочку меда ложку дегтя.

«Салют - это очень хорошо! Это просто замечательно! Только потом у мальчиков и девочек наступают серые будни: плохая еда, серая серость, отсутствие праздников, хорошей одежды, хороших педагогов, губернаторов. Опять целый год в теснине», - высказал свое мнение один из пользователей.

Иван Белозерцев не согласился с ним.

«Вы там не были, не знаете, как живут ребята. Одежду они сейчас выбирают сами, педагоги прекрасные, с питанием все отлично», - ответил он.

Тезисы мужчины поспешила опровергнуть и подписчица губернатора: «Неправда, сама знаю, кормят хорошо, одежда лучше даже, чем у домашних детей. Эти дети еще и капризничают: так не хочу, не буду - и права свои знают, где-то даже и наглеют. А в общем детки все хорошие».

«Очень приятно видеть радостные лица ребят)) А там только взрослые ребятишки? Или есть прямо маленькие малыши?» - поинтересовалась другая пользовательница.

«Есть и маленькие», - уточнил Иван Белозерцев.

В заключение обсуждения один из комментаторов призвал всех стремиться видеть вокруг только хорошее: «Почему к благородному поступку сразу столько негатива? Давайте уже смотреть на мир добрыми глазами!»

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
0
0
0
0
 
Гость||

ЦУР работает?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако нашлись и те, кто добавил в бочку меда ложку дегтя.
Очевидно этож боты

Гость||

Губернатор недавно переболевший Ковидом участвует в массовых мероприятиях и идёт в детский дом ,даже переболев он является носителем вируса! Зачем ради пиара рисковать здоровьем детей?

Гость||

Дурку гоняют вместо чаёв....

Гость||

Ничем он не болел, сказки для дураков

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тезисы мужчины поспешила опровергнуть и подписчица губернатора: «Неправда, сама знаю, кормят хорошо, одежда лучше даже, чем у домашних детей. Эти дети еще и капризничают: так не хочу, не буду - и права свои знают, где-то даже и наглеют. А в общем детки все хорошие».
Такую дурь может нести либо бот,либо один из "хомячков-мгерычей".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте