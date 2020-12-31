Почти все новые случаи коронавируса пришлись на Пензу

31.12.2020 | 12:52

В четверг, 31 декабря, оперативный штаб Пензенской области подтвердил данные о еще 199 зараженных коронавирусом, уточнив, что среди них - 7 детей в возрасте от 2 до 16 лет.

География новых случаев на этот раз неширока: почти все они (189) приходятся на Пензу. Еще 6 - на Заречный, 2 - на Пензенский район и по 1 - на Бессоновский и Нижнеломовский.

Под наблюдением в настоящее время находятся 7 678 человек, снято с него 59 618. За сутки на коронавирус обследовали 4 177 жителей.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 43,37% населения региона», - пояснили в оперштабе.

Общее число инфицированных за все время - 26 048, в том числе 2 339 несовершеннолетних. 318 человек скончались, 21 031 выздоровел.