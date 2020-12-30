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Общество

Зимний Спутник снова притягивает людей

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Город Спутник, как магнит, круглый год притягивает людей, желающих окунуться в легкую и душевную атмосферу. Этой зимой в Спутнике по известным причинам нет многочисленных праздников, но есть набережная и парк с развлечениями, которые непременно всех порадуют.

Бесплатный каток, горки, зимний городок с ледяными фигурами, километры иллюминации, многочисленные арт-объекты - все это делает отдых в Спутнике особенным. В первую очередь - в зимние предпраздничные и новогодние вечера.

«Мы увидели, что здесь очень много влюбленных пар гуляет. Это очень романтично», - отметила гостья Спутника Татьяна Матвеева.

«В Спутнике замечательно! Приходите все гулять!» - обратился к соседям житель микрорайона Михаил Герцев.

Город Спутник хорош круглый год. Летом здесь царит атмосфера курортного города, а зимой просто живет волшебство.

Те, кто хочет стать частью этого чуда, могут побывать в Спутнике на каникулах или переехать туда навсегда. Телефоны отдела продаж: 28-28-20, *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

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