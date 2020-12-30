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Общество

В Пензе за сутки выявили 182 заразившихся коронавирусом

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В среду, 30 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в области.

За сутки специалисты подтвердили 202 диагноза. Общее число заразившихся в регионе достигло 25 849.

Пациенты прибавились в Пензе (182), в Бессоновском (8), Тамалинском (4), Пензенском (3) районах, в Заречном (2), в Малосердобинском (1) и Бековском (1) районах.

Вирус выявили у 19 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Всего с начала эпидемии в регионе заразилось 2 332 несовершеннолетних.

Сейчас под наблюдением находятся 7 665 человек, снято с него 59 246.

В лабораториях области на коронавирусную инфекцию проверили 562 909 человек (всего 602 180 исследований). За сутки тесты сделали 4 818 человек.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 43,05% населения региона», - добавили в оперштабе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Бессоновский район жжет,вчера 25,сегодня 8 и так каждый день.Корпоративы проводят,гуляют каждый день.в организациях " Огоньки" ведут.Вот вам и статистика.Как будто бы закон не писан и не слышан.гуляй,братва!

Гость||

Однако вирус спрятаться неполучается кто боится прячтесь если получится

Имя: Гость
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