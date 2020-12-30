В Пензе за сутки выявили 182 заразившихся коронавирусом

30.12.2020 | 13:57

В среду, 30 декабря, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в области.

За сутки специалисты подтвердили 202 диагноза. Общее число заразившихся в регионе достигло 25 849.

Пациенты прибавились в Пензе (182), в Бессоновском (8), Тамалинском (4), Пензенском (3) районах, в Заречном (2), в Малосердобинском (1) и Бековском (1) районах.

Вирус выявили у 19 детей в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Всего с начала эпидемии в регионе заразилось 2 332 несовершеннолетних.

Сейчас под наблюдением находятся 7 665 человек, снято с него 59 246.

В лабораториях области на коронавирусную инфекцию проверили 562 909 человек (всего 602 180 исследований). За сутки тесты сделали 4 818 человек.

«Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 43,05% населения региона», - добавили в оперштабе.