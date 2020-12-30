В Пензе рассказали о грядущей индексации пособий семьям с детьми

30.12.2020 | 18:05

В январе 2021 года произойдет индексация пособий семьям с детьми. Об этом сообщили в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

«Это единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком, ежемесячные и единовременные пособия женам военнослужащих», - сообщила заместитель министра труда, социальной защиты и демографии области Елена Егорова.

Размер индексации пока неизвестен. Точные данные, насколько больше будут получать семьи с детьми, появятся в начале 2021-го. Решение уже принято только для тех граждан, которые впервые станут родителями.

«С января 2021 года увеличивается размер выплаты на пособие при рождении первого ребенка - оно составит 10 002 рубля», - отметила Елена Егорова.

Общий объем финансирования, направленный на пособия для семей с детьми, в 2021-м году станет больше, чем в 2020-м, но насколько, тоже еще неизвестно. Это будет зависеть от размера индексации выплат.