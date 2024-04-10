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Криминал

Полицейские приехали в Пензу из Читы из-за похищенных 15 800 рублей

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Сотрудникам полиции пришлось приехать из Забайкалья в Пензу, чтобы задержать местного жителя по подозрению в мошенничестве.

40-летний житель Читы решил приобрести снаряжение для лазертага, но никак не мог найти подходящее по цене. Все предложения в интернете казались слишком дорогими.

«В этот же день ему в мессенджере Telegram написал неизвестный и предложили купить лазерное оружие за меньшую стоимость. Лжепродавец выслал потерпевшему фотографии товара и попросил оплату авансом. Доверчивый читинец перевел 15 800 рублей. После безрезультатного длительного ожидания оплаченного товара мужчина обратился в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Читинские полицейские выяснили, что к преступлению причастен 32-летний житель Пензы. Оперативники приехали в служебную командировку за 4,5 тысячи километров, чтобы задержать его.

Пензенец дал признательные показания и возместил любителю лазертага похищенные у него деньги. Возбуждено уголовное дело.

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