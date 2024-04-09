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Криминал

Пензячка потеряла 5 млн рублей после принятого звонка

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63-летняя пензячка приняла звонок от неизвестного и потеряла более 5 млн рублей, переведя их на «безопасный счет».

В марте женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником силовых структур и начал пугать мошенниками, которые якобы пытаются оформить на нее кредит. Чтобы не потерять сбережения, мужчина посоветовал горожанке самой взять деньги в банке и перевести их на другой счет.

Пензячка потеряла 5 млн рублей после принятого звонка

«Жительница Пензы не догадывалась, что с ней разговаривает мошенник, поверила его словам и выполнила все указания», - сообщила заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Пензячка потеряла 5 млн рублей после принятого звонка

Пензячка сняла около 1 млн рублей и перевела по реквизитам, продиктованным собеседником. Туда же она отправила более 4 млн рублей, которые взяла в кредит.

Всего женщина провела 18 операций и только после этого осознала, что ее обманули. Тогда она пошла в полицию.

Пензячка потеряла 5 млн рублей после принятого звонка

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести в заблуждение. Не дайте им такой возможности, сразу же прекращайте общение», - отметила Елена Селезнева.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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