Пензенцы за год заняли до зарплаты 541,7 млн рублей

12.04.2024 | 15:11

В 2023 году жители Пензенской области заняли в микрофинансовых организациях 1,7 млрд рублей. Это на 9% больше, чем в 2022-м.

При этом займов было выдано на 12% меньше - более 96,3 тыс.

Чаще стали стали брать деньги в долг индивидуальные предприниматели и компании - на 23% и на 8% соответственно. Первые заняли в общей сложности 306,7 млн рублей, вторые - 303,4 млн.

«Количество договоров микрозайма, заключенных с гражданами, в 2023 году уменьшилось на 12%, до 96 тыс., а объем предоставленных займов увеличился на 4%, до 1,1 млрд рублей», - сообщили в отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.

Сумма займов до зарплаты, выданных пензенцам, составила 541,7 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она сократилась на 12%.