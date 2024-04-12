Сетевое издание|18+|Пятница|12 апр 2024|19:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Пензенцы за год заняли до зарплаты 541,7 млн рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2023 году жители Пензенской области заняли в микрофинансовых организациях 1,7 млрд рублей. Это на 9% больше, чем в 2022-м.

При этом займов было выдано на 12% меньше - более 96,3 тыс.

Чаще стали стали брать деньги в долг индивидуальные предприниматели и компании - на 23% и на 8% соответственно. Первые заняли в общей сложности 306,7 млн рублей, вторые - 303,4 млн.

«Количество договоров микрозайма, заключенных с гражданами, в 2023 году уменьшилось на 12%, до 96 тыс., а объем предоставленных займов увеличился на 4%, до 1,1 млрд рублей», - сообщили в отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России.

Сумма займов до зарплаты, выданных пензенцам, составила 541,7 млн рублей. По сравнению с 2022 годом она сократилась на 12%.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте