Пензячка ответила на звонок и потеряла 1 800 000 рублей

21.04.2024 | 10:49

58-летняя пензячка ответила на звонок от незнакомца и лишилась сбережений. Она думала, что разговаривает с сотрудником банка.

Горожанку обманули по распространенной схеме. Сначала с ней связался мужчина, представившийся работником службы безопасности банка, и заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя.

«Для предотвращения незаконных операций заявительнице необходимо было перечислить все денежные средства на безопасный счет. Женщина не догадывалась, что общается с мошенником», - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Собеседница последовала инструкциям незнакомца и перевела на указанный им счет более 1 800 000 рублей. Только потом пензячка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновный может лишиться свободы на срок до 10 лет.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», - отметили в УМВД.