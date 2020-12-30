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Общество

В Пензе мужчина заплатил 300 тыс., чтобы попасть за границу

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В Пензе судебные приставы побудили владельца грузовых автомобилей выплатить штрафы, наложенные за порчу дорог.

«В августе 2020 года мужчина 31 раз совершил административное правонарушение по ч. 2 ст. 12.21.3 КоАП РФ вопреки законодательству и требованиям Ространснадзора. Находящиеся в его собственности большегрузы, передвигаясь по дорогам страны, неоднократно превысили допустимую массу транспортного средства, тем самым причинили вред автомобильным дорогам», - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Штрафы мужчина не оплатил, поэтому взыскание задолженности на сумму более 300 тыс. руб. легло на плечи сотрудников Первомайского районного отделения судебных приставов г. Пензы.

Мужчине вручили постановление о возбуждении исполнительных производств и предупредили: если он не погасит долг вовремя, ему придется платить еще и исполнительский сбор. Однако гражданин не исполнил требование и собрался на новогодние каникулы за границу.

Пристав обратился в суд, и должника ограничили в праве на выезд за пределы страны. Не желая остаться без отдыха, он перечислил требуемую сумму в бюджет.

«Производство окончено фактическим исполнением», - резюмировали в УФССП.

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Гость||

вот так ведут себя пензенские миллионеры

Гость||

с моей зарплатой в 90 тысяч я нищий

Гость||

богатый буратино

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Находящиеся в его собственности большегрузы, передвигаясь по дорогам страны, неоднократно превысили допустимую массу транспортного средства, тем самым причинили вред автомобильным дорогам
Дороги нормальные надо строить! А не пилить 50/50. Тогда и вреда не будет. Упыри

Имя: Гость
Комментарий:

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