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Общество

Пензенцам рекомендовали умерить аппетит в новогодние праздники

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Врачи-диетологи призывают пензенцев умерить волчий аппетит в новогодние праздники. Застолье в главную ночь не должно обернуться несварением желудка и тем более поездкой в больницу. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит отдавать предпочтение легким закускам, белковой пище, овощам и фруктам.

«Не нужно сразу накладывать на тарелку большие порции со всех блюд, а лучше всего воспользоваться небольшой тарелкой и во время приема пищи постоянно пользоваться столовыми приборами - ножом и вилкой. Так вы съедите гораздо меньше», - рассказала главный диетолог Пензенской области Дина Туишева.

Готовить оливье или селедку под «шубой» тазиками не советуют. Такие угощения, заправленные майонезом, имеют ограниченный срок годности. Не стоит хозяйкам все лучшее сразу готовить и на горячее - достаточно одного блюда. Да и заставлять стол бутылками не рекомендуют.

«Всемирная организация здравоохранения позволяет нам выпить на Новый год 70 граммов крепких напитков мужчинам и 50 граммов женщинам - это называется дозой, безопасной для здоровья. Если мы говорим о легких напитках, то слегка побольше: около 150 миллилитров для мужчин, 120-130 для женщин», - сообщил заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Алкоголь коварен не только отравлениями - он искажает и мироощущение, провоцируя на подвиги, которые зачастую приводят к травмам, ожогам, ЧП. Так что умеренность за праздничным столом необходимо соблюдать во всем, чтобы потом не было мучительно больно или стыдно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

засуньте себе эти рекомендации да подальше, нет сил заставить нечего и воздух сотрясать

Гость||

Денег нет, чтобы тазами оливье трескать. Спасибо за заботу!

Гость||

Это приколоться беззлобно или ядовито поиздеваться над народом,живущим на МРОТ и минимальные пенсии?

Имя: Гость
Комментарий:

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