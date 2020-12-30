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Общество

Пензенцам рассказали, какая погода ждет регион в новогоднюю ночь

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В Пензенской области последний день 2020 года будет туманным. Прогноз погоды в среду, 30 декабря, обнародовало региональное ГУ МЧС России.

31-го числа прогнозируется небольшой снег, местами - слабый гололед и туман с видимостью 500 метров и менее.

Ветер будет южным, его скорость составит 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -5...-10 °С (местами до -15 °С), днем воздух прогреется до -1...-6 °С.

В новогоднюю ночь в Пензе ожидается до -7 °С, осадков метеорологи не обещают, погода будет пасмурной. Днем 1 января небеса останутся хмурыми, температура воздуха -6...-7 °С. Снегопад не прогнозируется.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

погода будет пасмурной
Это Байден виноват.

Гость||

Почему же великий Путин не разгонит облака?

Имя: Гость
Комментарий:

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