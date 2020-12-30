Пензенцам рассказали, какая погода ждет регион в новогоднюю ночь

30.12.2020 | 14:31

В Пензенской области последний день 2020 года будет туманным. Прогноз погоды в среду, 30 декабря, обнародовало региональное ГУ МЧС России.

31-го числа прогнозируется небольшой снег, местами - слабый гололед и туман с видимостью 500 метров и менее.

Ветер будет южным, его скорость составит 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до -5...-10 °С (местами до -15 °С), днем воздух прогреется до -1...-6 °С.

В новогоднюю ночь в Пензе ожидается до -7 °С, осадков метеорологи не обещают, погода будет пасмурной. Днем 1 января небеса останутся хмурыми, температура воздуха -6...-7 °С. Снегопад не прогнозируется.