Сетевое издание|18+|Среда|30 дек 2020|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Белозерцев рассказал о детских мечтах, семейных традициях и вере в бога

Печать

В среду, 30 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с воспитанниками Спасского детского дома и ответил на вопросы подростков.

Большинство из них касалось личности самого губернатора. Ребята спрашивали, как он учился в школе, о чем мечтал в детстве, какие в его семье традиции и верит ли он в бога.

Глава региона честно ответил, что был добросовестным школьником и старался получать четверки и пятерки. Но, по его словам, «были случаи, когда мама ходила на родительское собрание, а я выглядывал в окно и думал: сейчас придет, хворостину возьмет да поддаст».

Иван Белозерцев сформулировал свою точку зрения на современный процесс получения знаний: «Учеба - тяжелый труд. Много соблазнов отвлечься, сесть за компьютер и погрузиться в игры. Но надо получать знания и параллельно достойно себя вести».

Губернатор также рассказал, что в детстве у него были желания овладеть разными профессиями: «Мечтал стать учителем: сначала - физкультуры, потом - русского языка и литературы. Потом - инженером: мне техника нравилась. Хотел остаться в селе и работать на тракторе и на комбайне, убирать хлеб. Но когда стал постарше, появилась самая главная мечта - стать военным. И она сбылась».

Главной семейной традицией Белозерцев назвал семейную встречу Нового года. «На этот праздник мы всегда собираемся все вместе. Могли к соседям зайти или они к нам. Но этот год стал исключением, так случилось», - рассказал он.

Коснулся разговор с юными собеседниками и веры в бога.

«Я рос в доме, стоявшем в 40 метрах от старинного храма, который был в аварийном состоянии. Мы, мальчишки, даже не обращали на него внимания. Бабушка давала мне крестик, я его терял - пока бегаешь, за что-нибудь зацепишься. Но чем старше возраст, тем больше понимаешь, что есть небесная сила. Верить в это очень важно. Заходишь в храм, ставишь свечку живущим за здравие, родителям за упокой - и становится легче. Мне Господь Бог помогает в преодолении трудностей, это так».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

верующий зам.полит...иван ты серьёзно ????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хотел остаться в селе и работать на тракторе и на комбайне, убирать хлеб.
Как же жаль, что этого не случилось...

Гость||

Интересно потянул бы Ванюшка директором интерната?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

давала мне крестик, я его терял - пока бегаешь, за что-нибудь зацепишься
Вам приходилось с курсантов снимать крестики и высмеивать их веру?

Гость||

Александр Сботов умер.... Вечная память.....

Гость||

Гость писал(a):

Вам приходилось с курсантов снимать крестики и высмеивать их веру?
По ушам проехал.

Гость||

Вот зря учителем русского языка и литературы не стал.

Гость||

прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте

1-е послание Тимофею 2:2святого апостола Павла

Гость||

прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте

1-е послание Тимофею 2:2святого апостола Павла

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я рос в доме, стоявшем в 40 метрах от старинного храма, который был в аварийном состоянии. Мы, мальчишки, даже не обращали на него внимания. Бабушка давала мне крестик, я его терял - пока бегаешь, за что-нибудь зацепишься. Но чем старше возраст, тем больше понимаешь, что есть небесная сила. Верить в это очень важно. Заходишь в храм, ставишь свечку живущим за здравие, родителям за упокой - и становится легче. Мне Господь Бог помогает в преодолении трудностей, это так
"Трудовую деятельность Белозерцеву пришлось начать еще в школьные годы. Сначала он работал помощником комбайнера в родном селе. После окончания школы Белозерцев стал комбайнером.

1980 году Белозерцев возглавил взвод учебно-боевых танков. Спустя год его назначили секретарем комитета ВЛКСМ батальона курсантов.

На протяжении 1984-1986 году Белозерцев работал помощником начальника политотдела, курировал комсомольскую работу, он функционировал при Ульяновском высшем танковом командном училище."

У нас фактически "Протестантизм" оформился, что скажет епархия?

Гость||

Кто эти "новости" сюда пропихивает? Яйца по 70р. самые дешевые, проезд 32р. Вы там че вообще с дуба рухнули? Это что за власть такая..?

Гость||

Гость писал(a):

30.12.2020 16:28|

верующий зам.полит...иван ты серьёзно ????

Колебался вместе с линией.

Гость||

Ванюшкины сладости.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ставишь свечку живущим за здравие, родителям за упокой - и становится легче. Мне Господь Бог помогает в преодолении трудностей, это так».

Теперь понятно почему флаг не утвержденный в геральдической палате мотается над Домом Правительства.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мне Господь Бог помогает в преодолении трудностей, это так
Только советскому комиссару, коммунисту помогает господь бог.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте