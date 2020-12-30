Белозерцев рассказал о детских мечтах, семейных традициях и вере в бога

30.12.2020 | 16:15

В среду, 30 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с воспитанниками Спасского детского дома и ответил на вопросы подростков.

Большинство из них касалось личности самого губернатора. Ребята спрашивали, как он учился в школе, о чем мечтал в детстве, какие в его семье традиции и верит ли он в бога.

Глава региона честно ответил, что был добросовестным школьником и старался получать четверки и пятерки. Но, по его словам, «были случаи, когда мама ходила на родительское собрание, а я выглядывал в окно и думал: сейчас придет, хворостину возьмет да поддаст».

Иван Белозерцев сформулировал свою точку зрения на современный процесс получения знаний: «Учеба - тяжелый труд. Много соблазнов отвлечься, сесть за компьютер и погрузиться в игры. Но надо получать знания и параллельно достойно себя вести».

Губернатор также рассказал, что в детстве у него были желания овладеть разными профессиями: «Мечтал стать учителем: сначала - физкультуры, потом - русского языка и литературы. Потом - инженером: мне техника нравилась. Хотел остаться в селе и работать на тракторе и на комбайне, убирать хлеб. Но когда стал постарше, появилась самая главная мечта - стать военным. И она сбылась».

Главной семейной традицией Белозерцев назвал семейную встречу Нового года. «На этот праздник мы всегда собираемся все вместе. Могли к соседям зайти или они к нам. Но этот год стал исключением, так случилось», - рассказал он.

Коснулся разговор с юными собеседниками и веры в бога.

«Я рос в доме, стоявшем в 40 метрах от старинного храма, который был в аварийном состоянии. Мы, мальчишки, даже не обращали на него внимания. Бабушка давала мне крестик, я его терял - пока бегаешь, за что-нибудь зацепишься. Но чем старше возраст, тем больше понимаешь, что есть небесная сила. Верить в это очень важно. Заходишь в храм, ставишь свечку живущим за здравие, родителям за упокой - и становится легче. Мне Господь Бог помогает в преодолении трудностей, это так».