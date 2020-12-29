Валерий Лидин исполнил желание юной пензячки

29.12.2020 | 14:34

Время исполнения желаний настало. До 15 декабря нужно было оставить заявку на сайте всероссийской акции проекта «Мечтай со мной».

Многие способны осуществить надежды детей - малообеспеченных или с ограниченными возможностями здоровья, а также взрослых с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Шар с «Елки желаний» снял и Валерий Лидин - председатель Законодательного собрания области.

«Широкова Александра: «Я мечтаю о трехколесном велосипеде». Дорогая Сашенька, я обязательно исполню твое желание», - произнес он.

Саше - три года. Игрушка ей нужна не только для развлечения - это дополнение к занятиям лечебной физкультурой.

«Мы первый раз участвуем в «Елке желаний». Очень благодарны, что существуют такие проекты всероссийские и обращают внимание на проблемы и желания маленьких граждан страны», - отметила жительница Пензы Татьяна Широкова.

Саше понравился подарок, она с удовольствием на нем прокатилась. Ее старших сестер не обделили новогодними сюрпризами: девушкам достались конфеты.