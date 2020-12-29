Сетевое издание|18+|Вторник|29 дек 2020|11:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенскую область привезли 1 100 доз «Спутника V»

Печать

В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции. 1 100 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») будут использованы для массовой вакцинации населения.

По данным на вторник, 29 декабря, прививки уже получили около 700 жителей региона.

«В основном это представители групп профессионального риска и лица с хроническими заболеваниями», - уточнила начальник отдела регионального минздрава Галина Рожкова.

Первая партия вакцины (1 500 доз) доставили в регион на самолете в середине декабря.

В настоящее время для жителей области открыта предварительная запись на вакцинацию. Воспользоваться услугой могут соц- и медработники, сотрудники образовательных учреждений и многофункциональных центров, лица, проживающие в учреждениях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной или сердечно-сосудистой систем, ожирением или диабетом.

«Процедура вакцинации добровольная, проводится в два этапа. Она возможна для людей, которые не болели COVID-19 и не были в близком контакте с зараженными, являются здоровыми на момент прививки и не ставили других прививок минимум месяц», - пояснила Галина Рожкова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну делайте же быстрее, уже записался вчера!!!

Гость||

Успокойся! На всех не хватит...

Гость||

и какая же это массовая вакцинация если прививку могут сделать только определенные группы людей???

Гость||

Ивану их все вколите чтобы смог рассказать в Инстаграме о своих новых приключениях.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте