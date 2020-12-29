В Пензенскую область привезли 1 100 доз «Спутника V»

29.12.2020 | 09:37

В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции. 1 100 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») будут использованы для массовой вакцинации населения.

По данным на вторник, 29 декабря, прививки уже получили около 700 жителей региона.

«В основном это представители групп профессионального риска и лица с хроническими заболеваниями», - уточнила начальник отдела регионального минздрава Галина Рожкова.

Первая партия вакцины (1 500 доз) доставили в регион на самолете в середине декабря.

В настоящее время для жителей области открыта предварительная запись на вакцинацию. Воспользоваться услугой могут соц- и медработники, сотрудники образовательных учреждений и многофункциональных центров, лица, проживающие в учреждениях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной или сердечно-сосудистой систем, ожирением или диабетом.

«Процедура вакцинации добровольная, проводится в два этапа. Она возможна для людей, которые не болели COVID-19 и не были в близком контакте с зараженными, являются здоровыми на момент прививки и не ставили других прививок минимум месяц», - пояснила Галина Рожкова.