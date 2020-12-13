В Пензу на самолете прибыла вторая партия вакцины от COVID-19.

13.12.2020 | 10:54

На скромной легковушке на склад привезли драгоценный груз - 300 доз вакцины от коронавируса. А до этого препарат летел в Пензу из Москвы на самолете в специальной коробке. В ней же разработку института Гамалеи занесли в помещение и сразу отправили в холодильную камеру.

Условия хранения строгие - не выше минус 18, холоднее можно. Доставить до поликлиник тоже непросто.

«Перевозить мы будем в термоконтейнерах, которые будут подготовлены к отправке. Закладка будет производиться с замороженными хладагентами», - пояснил и. о. заведующего складом фармацевтической компании Александр Кочергин.

Данная партия «Гам-КОВИД-Вак» для Пензенской области вторая. Первая была совсем небольшой, пробной, ей прививали врачей. Нынешние 300 доз предназначены тоже для них. Но до начала масштабной вакцинации уже недалеко.

«Планируется в 21-м году. Тогда кроме первоочередной группы лиц риска будет вакцинироваться и обычное население. И если сейчас у нас пока есть ограничение по возрасту до 60 лет, то вакцина разрабатывается, дальше нарабатывается, и она должна быть и для более старшего поколения», - отметила начальник отдела Минздрава Пензенской области Галина Рожкова.

Чиновники говорят, теперь поступления вакцины от коронавируса в регион должны стать регулярными. Пензенцев, желающих привиться, много. Схему предварительной записи на процедуру для населения минздрав пока еще только разрабатывает.