Сетевое издание|18+|Воскресенье|13 дек 2020|20:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензу на самолете прибыла вторая партия вакцины от COVID-19

Печать

На скромной легковушке на склад привезли драгоценный груз - 300 доз вакцины от коронавируса. А до этого препарат летел в Пензу из Москвы на самолете в специальной коробке. В ней же разработку института Гамалеи занесли в помещение и сразу отправили в холодильную камеру.

Условия хранения строгие - не выше минус 18, холоднее можно. Доставить до поликлиник тоже непросто.

«Перевозить мы будем в термоконтейнерах, которые будут подготовлены к отправке. Закладка будет производиться с замороженными хладагентами», - пояснил и. о. заведующего складом фармацевтической компании Александр Кочергин.

Данная партия «Гам-КОВИД-Вак» для Пензенской области вторая. Первая была совсем небольшой, пробной, ей прививали врачей. Нынешние 300 доз предназначены тоже для них. Но до начала масштабной вакцинации уже недалеко.

«Планируется в 21-м году. Тогда кроме первоочередной группы лиц риска будет вакцинироваться и обычное население. И если сейчас у нас пока есть ограничение по возрасту до 60 лет, то вакцина разрабатывается, дальше нарабатывается, и она должна быть и для более старшего поколения», - отметила начальник отдела Минздрава Пензенской области Галина Рожкова.

Чиновники говорят, теперь поступления вакцины от коронавируса в регион должны стать регулярными. Пензенцев, желающих привиться, много. Схему предварительной записи на процедуру для населения минздрав пока еще только разрабатывает.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Это что за бабка на фотке в пилотке

Гость||

В Пензу на самолете прибыла вторая партия вакцины от COVID-19.

В Пензе настолько крутое население,что даже вакцина сама прилетает на самолёте,а потом разъезжает на троллейбусах.)))

Гость||

Пока вакцину будут перекладывать в термоконтейнеры, она станет негодной.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензу на самолете прибыла вторая партия вакцины от COVID-19.

В Пензе настолько крутое население,что даже вакцина сама прилетает на самолёте,а потом разъезжает на троллейбусах.)))

С языка сняли. Эти журналюги такие журналюги.....))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте