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Общество

В пензенские банки поступили деньги для выплаты пенсий

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В новогодние праздники, несмотря на длинные выходные, пожилые пензенцы без денег от государства не останутся. В областном отделении Пенсионного фонда России об этом позаботились, необходимые средства уже перечислены.

«В январе доставка начнется с 4 января, и будет продолжаться 5, 6, 8, 9-го, потом с 11-го числа доставка будет осуществляться по графику», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

То есть тем, кто получает пенсию 5-6-го числа, почтальоны принесут ее 4-го. Для выяснения конкретной даты нужно уточнить порядок работы своего отделения.

Если деньги приходят на карту или за ними надо обращаться непосредственно в кредитное учреждение, то и с этим проблем не должно быть.

«Денежные средства сегодня во все 17 банков, где у нас есть получатели пенсии, направлены. Единственное - нужно помнить, что по правилам денежные средства могут быть зачислены на счет не позднее следующего банковского дня, то есть сегодня не обязательно они будут на лицевом счете, а завтра гарантированно их можно будет получить», - уточнила Любовь Евдокимова.

Пенсию за последний месяц 2020 года пензенцы получили до 22 декабря.

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Гость||

Мегановость. Завтра в банки поступят деньги еа зарплаты учителям, а после завтра врачам. И т.д.

Гость||

Это намекают, что могут и не поступить?

Имя: Гость
Комментарий:

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