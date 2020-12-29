В пензенские банки поступили деньги для выплаты пенсий

29.12.2020 | 19:26

В новогодние праздники, несмотря на длинные выходные, пожилые пензенцы без денег от государства не останутся. В областном отделении Пенсионного фонда России об этом позаботились, необходимые средства уже перечислены.

«В январе доставка начнется с 4 января, и будет продолжаться 5, 6, 8, 9-го, потом с 11-го числа доставка будет осуществляться по графику», - сообщила заместитель управляющего отделением ПФР по Пензенской области Любовь Евдокимова.

То есть тем, кто получает пенсию 5-6-го числа, почтальоны принесут ее 4-го. Для выяснения конкретной даты нужно уточнить порядок работы своего отделения.

Если деньги приходят на карту или за ними надо обращаться непосредственно в кредитное учреждение, то и с этим проблем не должно быть.

«Денежные средства сегодня во все 17 банков, где у нас есть получатели пенсии, направлены. Единственное - нужно помнить, что по правилам денежные средства могут быть зачислены на счет не позднее следующего банковского дня, то есть сегодня не обязательно они будут на лицевом счете, а завтра гарантированно их можно будет получить», - уточнила Любовь Евдокимова.

Пенсию за последний месяц 2020 года пензенцы получили до 22 декабря.