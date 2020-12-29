В Пензе для решения транспортной проблемы изучат пассажиропоток

29.12.2020 | 12:35

В Пензе планируют провести исследование пассажиропотока, чтобы найти оптимальную систему организации транспортных перевозок. Об этом во вторник, 29 декабря, на пресс-конференции в администрации рассказал мэр Андрей Лузгин.

Специалисты намерены узнать, сколько человек пользуется автобусами, где совершают пересадки, какие маршруты дублируют друг друга, можно ли разгрузить основные магистрали города - такие, как улица Кирова, по которой проложены 44 маршрута.

Завершить исследование хотят в первом полугодии 2021-го, а после определить пути решения проблем.

Андрей Лузгин обозначил задачи, которыми предстоит заняться в ближайшее время. В частности, организацию транспортных перевозок в Пензенской агломерации передадут в ведомство региональной власти.

Градоначальник добавил, что заявку города на новые автобусы в 2020-м не одобрили, поэтому ее повторно подадут в наступающем году. Ведутся переговоры с Минтранспорта РФ и институтом развития Внешэкономбанка о финансировании проекта.

Для обновления автобусного парка требуется 4 млрд рублей.

Также Андрей Лузгин затронул проблему повышения стоимости проезда и снижение пассажиропотока, которое связано не только с эпидемией коронавируса, но и с тем, что жители города пересаживаются на личные автомобили.

По словам мэра, оптимальным решением транспортной проблемы станет переход на брутто-контракты.

«Такая система потребует ежегодных трат муниципального бюджета в размере от 200 до 600 млн рублей», - добавил Андрей Лузгин.