В Пензе для решения транспортной проблемы изучат пассажиропоток

В Пензе планируют провести исследование пассажиропотока, чтобы найти оптимальную систему организации транспортных перевозок. Об этом во вторник, 29 декабря, на пресс-конференции в администрации рассказал мэр Андрей Лузгин.
Специалисты намерены узнать, сколько человек пользуется автобусами, где совершают пересадки, какие маршруты дублируют друг друга, можно ли разгрузить основные магистрали города - такие, как улица Кирова, по которой проложены 44 маршрута.
Завершить исследование хотят в первом полугодии 2021-го, а после определить пути решения проблем.
Андрей Лузгин обозначил задачи, которыми предстоит заняться в ближайшее время. В частности, организацию транспортных перевозок в Пензенской агломерации передадут в ведомство региональной власти.
Градоначальник добавил, что заявку города на новые автобусы в 2020-м не одобрили, поэтому ее повторно подадут в наступающем году. Ведутся переговоры с Минтранспорта РФ и институтом развития Внешэкономбанка о финансировании проекта.
Для обновления автобусного парка требуется 4 млрд рублей.
Также Андрей Лузгин затронул проблему повышения стоимости проезда и снижение пассажиропотока, которое связано не только с эпидемией коронавируса, но и с тем, что жители города пересаживаются на личные автомобили.
По словам мэра, оптимальным решением транспортной проблемы станет переход на брутто-контракты.
«Такая система потребует ежегодных трат муниципального бюджета в размере от 200 до 600 млн рублей», - добавил Андрей Лузгин.
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Что опять!??????Пока бочкарёвские не уйдут от власти и не удерут от бюджетной кормушки семейства Фоминых,Тюгаевых,Джураевых,Кривозубовых-Бочкарёвых ни чего не измениться .penzainform.ru писал(a):Ещё раз вопрос властям ,вы решили за бюджетные средства купить автобусы кому ,муниципалам или частникам???????