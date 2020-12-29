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Общество

В Пензе для решения транспортной проблемы изучат пассажиропоток

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В Пензе планируют провести исследование пассажиропотока, чтобы найти оптимальную систему организации транспортных перевозок. Об этом во вторник, 29 декабря, на пресс-конференции в администрации рассказал мэр Андрей Лузгин.

Специалисты намерены узнать, сколько человек пользуется автобусами, где совершают пересадки, какие маршруты дублируют друг друга, можно ли разгрузить основные магистрали города - такие, как улица Кирова, по которой проложены 44 маршрута.

Завершить исследование хотят в первом полугодии 2021-го, а после определить пути решения проблем.

Андрей Лузгин обозначил задачи, которыми предстоит заняться в ближайшее время. В частности, организацию транспортных перевозок в Пензенской агломерации передадут в ведомство региональной власти.

Градоначальник добавил, что заявку города на новые автобусы в 2020-м не одобрили, поэтому ее повторно подадут в наступающем году. Ведутся переговоры с Минтранспорта РФ и институтом развития Внешэкономбанка о финансировании проекта.

Для обновления автобусного парка требуется 4 млрд рублей.

Также Андрей Лузгин затронул проблему повышения стоимости проезда и снижение пассажиропотока, которое связано не только с эпидемией коронавируса, но и с тем, что жители города пересаживаются на личные автомобили.

По словам мэра, оптимальным решением транспортной проблемы станет переход на брутто-контракты.

«Такая система потребует ежегодных трат муниципального бюджета в размере от 200 до 600 млн рублей», - добавил Андрей Лузгин.

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Гость||

Что опять!??????Пока бочкарёвские не уйдут от власти и не удерут от бюджетной кормушки семейства Фоминых,Тюгаевых,Джураевых,Кривозубовых-Бочкарёвых ни чего не измениться .penzainform.ru писал(a):

Градоначальник добавил, что заявку города на новые автобусы в 2020-м не одобрили, поэтому ее повторно подадут в наступающем году. Ведутся переговоры с Минтранспорта РФ и институтом развития Внешэкономбанка о финансировании проекта.

Для обновления автобусного парка требуется 4 млрд рублей.

Ещё раз вопрос властям ,вы решили за бюджетные средства купить автобусы кому ,муниципалам или частникам???????

Гость||

Разгрузить что ???? А мозг включить вообще ни как ? Если сделают сквозной проезд через рынок ,то пробка будет ещё больше ,на Кирова и Бакунина, пока существует транспортный узел Ерик-Транспортная -Горбатов пер. ,этого делать нельзя ,и ввод 3 -х полосного Бакунинского моста не решит проблему ,если сейчас пробка размазывается по Суворова -Урицкого ,то после проезда через рынок она будет в центре ещё больше.Вот когда сделают проезд по ж/д и сделают там нлрм. развязку ,тогда и надо делать сквозной проезд,а ныне он там не нужен.

Гость||

Если будут изучать на действующих маршрутах, то объективного результата не получится: транспорта мало, маршруты не всем удобны, пользуемся как придется.

Гость||

Очень хорошо,что федеральная власть перестала просто так деньги выделять,пусть сначала действительно проверят,или автобусами дадут

А то вон снег чистить нет у нас возможности,зато по осени одни отчёты,что приобрели

Гость||

"Мэр Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции рассказал, как решается судьба троллейбусов в Пензе и что нужно сделать по модернизации инфраструктуры для их работы.

По словам градоначальника, в рамках проекта ВЭБ.РФ предлагается сохранить троллейбусы в Пензе, переведя их на магистральные маршруты, чтобы он функционировали эффективно.

- Думаем, как создать выделенные полосы. Одна из возможностей - улицы Суворова, Кирова, Калинина - обустройство выделенных полос с возможностью создания одностороннего движения. Это одно из предложений, которое нужно изучать, - сказал мэр. "

Он что с ума сошел ,как Суворова ,Кирова и Калинина вообще могут быть односторонними ??????? "И тут Остапа понесло".В отставку ,он не в себе ,если сморозил такую глупость.

Гость||

Опять планируют исследования? А до этого что было - планирование планирования исследования? или исследования планирование планирования? Или все хорошо на столько что деньги девать некуда, как только на эфемерное планирование.

Имя: Гость
Комментарий:

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