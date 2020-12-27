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Общество

Почти 1 500 пензенцев смогут получить выплату до 250 000 рублей

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В 2021 году в Пензе планируют заключить 1 475 социальных контрактов. Государственную поддержку окажут за счет бюджетных средств нуждающимся в ней гражданам.

Соцконтракт предусматривает выплату до 250 000 рублей, которую можно потратить на получение новой специальности, поиск работы, открытие своего дела. Претендовать на деньги могут в первую очередь малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане.

В 2021 году планируется заключение 442 контрактов по поиску работы, 148 - по прохождению профессионального обучения, 148 - по осуществлению предпринимательской деятельности, 737 - по помощи гражданам в преодолении трудной жизненной ситуации, рассказали в пресс-службе администрации Пензы.

Первая информация о социальных контрактах появилась в феврале 2020 года, однако затем планам помешала эпидемия коронавирусной инфекции. В 2021-м ситуацию хотят исправить.

В настоящее время специалисты собирают данные граждан, желающих получить такую поддержку. Нуждающиеся в помощи пензенцы могут скачать и заполнить анкету, размещенную на сайте социального управления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

30% откат надо отдавать?

Имя: Гость
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