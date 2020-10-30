Главный соцработник Пензы рассказала о помощи по контракту

30.10.2020 | 09:34

В четверг, 29 октября, руководитель Социального управления г. Пензы Ирина Федонина в социальной сети «Одноклассники» ответила на вопросы горожан.

Одной из тем, которых она осветила, стал социальный контракт. На его заключение имеют право одиноко проживающие малоимущие граждане и малообеспеченные семьи с детьми, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

«Объективными обстоятельствами могут быть получение тяжкого вреда здоровью (до установления инвалидности), утрата недвижимости или средств производства. Для малоимущих семей с детьми такие обстоятельства - один работающий родитель в семье, низкооплачиваемый труд либо отсутствие работы», - пояснила Ирина Федонина.

По ее словам, контракт - это договор между гражданином и органом соцзащиты, по которому на определенных условиях предоставляется помощь в поиске работы, профессиональном обучении, организации индивидуальной предпринимательской деятельности, ведении личного подсобного хозяйства. Словом, принимаются меры, направленные на поддержку в преодолении трудной жизненной ситуации.

«Социальный контракт - своего рода программа повышения доходов и качества жизни малоимущих граждан», - пояснила главный соцработник Пензы.

Первая информация о социальных контрактах появилась в феврале 2020 года, однако затем планам помешала эпидемия коронавирусной инфекции. По словам Ирины Федониной, работа только начата.

«В Пензе заключено не очень много социальных контрактов, но в 2021 году мы планируем расширить объем. Для этого проводится подготовка: создана межведомственная группа, разработан порядок действий. Кроме того, проходит анкетирование горожан для определения потенциальных получателей социальной помощи по контракту», - рассказала она.

Анкета размещена на официальном сайте социального управления. Жителю города достаточно заполнить ее, а затем с данными будут работать специалисты.