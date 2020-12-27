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Общество

Глава Пензы поздравил спасателей с профессиональным праздником

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В воскресенье, 27 декабря, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил с праздником сотрудников МЧС.

Он отметил, что их труд требует не только профессиональных навыков, но и твердой воли, решительности, умения сопереживать.

«Проявляя лучшие качества, присущие вашей профессии, вы круглосуточно находитесь на боевом посту, обеспечиваете безопасность своих сограждан. Рискуя собой, по первому сигналу вы всегда готовы прийти на помощь.

Спасибо вам за сложную работу, твердость духа, выдержку, отвагу, мужество и смелость, верность выбранному делу», - добавил Владимир Мутовкин.

Он пожелал спасателям крепкого здоровья, счастья, мирного неба, больше спокойных будней и меньше тревожных вызовов.

«И пусть количество выездов равняется количеству возвращений. Благополучия вам и вашим близким», - сказал глава Пензы в заключение.

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