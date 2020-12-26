В мэрии Пензы рассказали, как идет очистка улиц от снега

26.12.2020 | 17:05

В субботу, 26 декабря, в 16:40 администрация Пензы отчиталась перед горожанами о том, как ведется борьба со снежными заносами.

«На данный момент МУП «Пензадормост» выполняет обработку противогололедными материалами и расчистку проезжей части и тротуаров. Также вывезен снег с привокзальной площади станции Пенза-1. Вся техника движется по закрепленным маршрутам, контроль за которой осуществляется посредством системы ГЛОНАСС», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь на 27 декабря запланирован выход на линию 47 единиц спецтехники, днем в воскресенье - 66 машин и 63 дорожных рабочих. Помимо обработки и прометания дорог и тротуаров, днем с основных автомагистралей и путепроводов станут вывозить снег.

«В связи с тем, что снегопад продолжается, автовладельцев просят не оставлять транспорт на дорогах, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники», - обратились к горожанам чиновники.

Между тем соцсети заполнены жалобами на пробки и фотографиями с мест ДТП. Так, на улице Воронова легковушка вылетела на обочину и свалила бетонную световую опору. А в центре Пензы микроавтобус 17-го маршрута «подтолкнул» в багажник «Ладу». К счастью, в этих авариях люди не пострадали.