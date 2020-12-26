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Общество

В мэрии Пензы рассказали, как идет очистка улиц от снега

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В субботу, 26 декабря, в 16:40 администрация Пензы отчиталась перед горожанами о том, как ведется борьба со снежными заносами.

«На данный момент МУП «Пензадормост» выполняет обработку противогололедными материалами и расчистку проезжей части и тротуаров. Также вывезен снег с привокзальной площади станции Пенза-1. Вся техника движется по закрепленным маршрутам, контроль за которой осуществляется посредством системы ГЛОНАСС», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь на 27 декабря запланирован выход на линию 47 единиц спецтехники, днем в воскресенье - 66 машин и 63 дорожных рабочих. Помимо обработки и прометания дорог и тротуаров, днем с основных автомагистралей и путепроводов станут вывозить снег.

«В связи с тем, что снегопад продолжается, автовладельцев просят не оставлять транспорт на дорогах, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники», - обратились к горожанам чиновники.

Между тем соцсети заполнены жалобами на пробки и фотографиями с мест ДТП. Так, на улице Воронова легковушка вылетела на обочину и свалила бетонную световую опору. А в центре Пензы микроавтобус 17-го маршрута «подтолкнул» в багажник «Ладу». К счастью, в этих авариях люди не пострадали.

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Гость||

Не верим!!

Гость||

а сколько пескосмеси потрачено где результат?

Гость||

Пора бы уж как с маршрутками, данные глонасс в общий доступ. Будем видеть Где и сколько машин.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вся техника движется по закрепленным маршрутам, контроль за которой осуществляется посредством системы ГЛОНАСС», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Вот и выведете её на онлайн карту ,нам тоже интересно где же она чистит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 26 декабря, в 16:40 администрация Пензы отчиталась перед горожанами о том, как ведется борьба со снежными заносами.
Только это начинать надо было делать часов на 10 раньше...

Гость||

Закрепленные маршруты - это где? пр-т Победы, Карпинского,вся Окружная, трасса на Тамбов, Саратов не чищены, наверное в маршрут не попали.

Гость||

Никак не ведётся,болтавня одна.

Гость||

Сколько можно врать. Лучше бы молчали. ПИ нужно привлекать за распространение обмана.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На данный момент МУП «Пензадормост» выполняет обработку противогололедными материалами и расчистку проезжей части и тротуаров. Также вывезен снег с привокзальной площади станции Пенза-1. Вся техника движется по закрепленным маршрутам, контроль за которой осуществляется посредством системы ГЛОНАСС», - сообщили в пресс-службе мэрии.
вот именно за сутки вы только Пензу-1ю убрали))))

Гость||

Сегодня видела 3 машины, которые ехали не опустив ковш для расчистки (не знаю, как правильно называется)- одна показуха. Дороги не чистят, машины заносит

Гость||

Машины ездят с поднятыми ковшами,а по глонасу они работают на маршрутах.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На данный момент МУП «Пензадормост» выполняет обработку противогололедными материалами
Пензадурмост от слова дурить....

Гость||

Наверное все машины были около администрации. Потому что не встретила не одной машины за целый день.

Гость||

где они????????????????

Гость||

Хоть кто-то их видел, чтоб именно чистили????

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Имя: Гость
Комментарий:

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