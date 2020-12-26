26.12.2020 | 15:00

Обильный снегопад осложнил дорожную обстановку в Пензе и области. Автовладельцы жалуются в соцсетях на заторы и медленную скорость передвижения.

«От развязки на Севере до автосалона Audi на пр-те Победы все стоит в сторону Мокшана. На ручье Стремянном экипаж ДПС не пропускает дальше в сторону ул. Минской», - такими словами сопроводил свое видео, размещенное в соцсети «ВКонтакте», один из автовладельцев.

На кадрах виден бесконечный ряд большегрузов, стоящих на трассе М5. «Люди заглушили двигатели и стоят. Все стоит. Дороги нечищеные, едешь со скоростью 30 километров в час. Фуры боятся въехать в гору, которая ведет на «Мега Пензу», потому что там очень много снега. Дальнобойщики, ребята, держитесь! Беспредел полнейший. Снегопад начался в два утра, время доходит два часа (дня. - Прим. ред). Ни одной машины, которая чистит дороги, нет вообще», - говорит водитель.

На пробки жалуются и те, кто передвигается на колесах по областному центру. Но кое-кто находит в этом свои плюсы. «Да, трафик сегодня медленный и хорошо, что осторожный», - написал один из пользователей Сети.

А на улице Воронова легковая машина врезалась в световую опору с такой силой, что бетонный столб рухнул.

«Первый хороший снег и первый столб!» - написал очевидец, разместивший фото с места происшествия в Instagram.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, люди в ДТП не пострадали.

В свою очередь, администрация Пензы заявила, что спецтехника вышла на расчистку улиц еще ночью и сейчас работают более 60 машин и 67 рабочих.