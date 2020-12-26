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Глас народа | Пензенцы жалуются на нечищеные дороги и медленный трафик

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Обильный снегопад осложнил дорожную обстановку в Пензе и области. Автовладельцы жалуются в соцсетях на заторы и медленную скорость передвижения.

«От развязки на Севере до автосалона Audi на пр-те Победы все стоит в сторону Мокшана. На ручье Стремянном экипаж ДПС не пропускает дальше в сторону ул. Минской», - такими словами сопроводил свое видео, размещенное в соцсети «ВКонтакте», один из автовладельцев.

На кадрах виден бесконечный ряд большегрузов, стоящих на трассе М5. «Люди заглушили двигатели и стоят. Все стоит. Дороги нечищеные, едешь со скоростью 30 километров в час. Фуры боятся въехать в гору, которая ведет на «Мега Пензу», потому что там очень много снега. Дальнобойщики, ребята, держитесь! Беспредел полнейший. Снегопад начался в два утра, время доходит два часа (дня. - Прим. ред). Ни одной машины, которая чистит дороги, нет вообще», - говорит водитель.

На пробки жалуются и те, кто передвигается на колесах по областному центру. Но кое-кто находит в этом свои плюсы. «Да, трафик сегодня медленный и хорошо, что осторожный», - написал один из пользователей Сети.

А на улице Воронова легковая машина врезалась в световую опору с такой силой, что бетонный столб рухнул.

«Первый хороший снег и первый столб!» - написал очевидец, разместивший фото с места происшествия в Instagram.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, люди в ДТП не пострадали.

В свою очередь, администрация Пензы заявила, что спецтехника вышла на расчистку улиц еще ночью и сейчас работают более 60 машин и 67 рабочих.

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Гость||

коммунальщики походу первый год с таким сталкиваются))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В свою очередь, администрация Пензы заявила, что спецтехника вышла на расчистку улиц еще ночью и сейчас работают более 60 машин и 67 рабочих.
бла бла бла бла бла

Гость||

Внезапно выпал снег или пришла зима?

Гость||

Никто даже не ожидал.

Гость||

Ничего не чистят ! Дальнее арбеково скоро по пояс будет на дороге !

Гость||

Если бы завтра выборы, то победа партии власти была бы наверное обеспечена почти со 100%. :).

Гость||

Сволочи !

Гость||

Пенза, как болото нечищенное зимой! Повторяется постоянно ситуация на М5! Весной, в апреле ехал из автосалона из Самары на УАЗе. Выпал снег, и под Пензой можно было оставаться ночевать, пробка бордовая, протяжённостью 40 километров, люди кружились, не знали, как проехать из/в Пензу, в Чемодановку. Простоял 3,5 часа, поехал в объезд через Золотарёвку, огородами, ещё часа два по целине, но я то на УАЗе, а остальные на фурах и легковушках! Наупражнял УАЗ с блокировками, навыдёргивал, бензина слил, согрел людей, и всё это из-за нечищенной Федеральной трассы М5! Позорище области из-за такого, Дальнобойщики давно бы обратились в Министерство транспорта РФ, чего всё это проглатывать, трёп между собой ещё никому не помогал, обращайтесь адресно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А на улице Воронова легковая машина врезалась в световую опору с такой силой, что бетонный столб рухнул.
Это с какой же скоростью надо валить что бы свалить бетонный столб. В городе скорость ограничена 60 ,в плохих погодных не более 40 , за то полно кретинов которые на снежной каше в условиях ограниченной видимости носятся как на зимнем ралли ,и вот результат.

Гость||

В 14.00 в арбеково дороги не чистили. Всю дорогу костерил ваню, его помошников и тех кто за него голосовал.

Гость||

Гость писал(a):

В 14.00 в арбеково дороги не чистили. Всю дорогу костерил ваню, его помошников и тех кто за него голосовал.
Мало костерить - их надо разогнать.

Гость||

У нас в заводском всё занесено снегом!

Гость||

Город вычищен идеально! Хватит врать!

Фото с трассы - монтаж! Там просыпано пескосолянокермазитобетоном и можно кушать с покрытия!

Имя: Гость
Комментарий:

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