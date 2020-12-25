Группа компаний «Территория жизни» продлила творческий конкурс

25.12.2020 | 10:37

В середине ноября группа компаний «Территория жизни» объявила творческий конкурс.

Задачей участников было выучить стихотворение из рекламного ролика ЖК «Лугометрия» и снять видео, как они читают его наизусть, с чувством, с выражением и, желательно, в новогодней обстановке. Требовалось выложить ролик в Instagram с хештегами #выгодавстихах и #жклугометрия, подписаться на Instagram-аккаунт ГК «Территория жизни» и ждать итогов розыгрыша.

Для всех, кто по какой-либо причине не принял участие в конкурсе, есть хорошая новость: он официально продлен до 31 декабря.

В последний день года в 12:00 на странице официального Instagram-аккаунта компания «Территория жизни» в прямом эфире подведет итоги и определит лучший результат. В случайном порядке «Территория жизни» выберет победителя, который получит новый iPhone 12 mini, чтобы еще активнее творить в новом году и создавать увлекательные видео.

Напомним, что при покупке квартиры в ЖК «Лугометрия» до 31 декабря действует специальная акция «Платим ипотеку за вас», а также компания с 2021 года запускает новый продукт «Все включено» - квартиры с улучшенной чистовой отделкой, меблировкой и встраиваемой техникой.

Подробнее об акциях и предложениях можно узнать на сайте лугометрия.рф, по телефону 8 (8412) 28-28-07, а также в новом офисе продаж на улице Ульяновской (напротив ТЦ «Мега»).