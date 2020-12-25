Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|14:48
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Общество

Больше 100 новых случаев коронавируса пришлось на районы

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Среди 200 новых зараженных коронавирусом жителей Пензенской области - 55 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в пятницу, 25 декабря.

Подтвержденные случаи распределились по области следующим образом: 88 пришлось на Пензу, 36 - на Мокшанский район, по 12 - на Нижнеломовский и Земетчинский, 9 - на Белинский, 7 - на Кузнецкий, по 6 - на Бессоновский и Наровчатский, по 5 - на город Заречный и Тамалинский район, 4 - на Неверкинский, по 3 - на Лопатинский и Башмаковский, 2 - на Малосердобинский, по 1 - на Каменский и Пачелмский.

«Находится под наблюдением 7 558 человек; снято с наблюдения 57 397. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 41,83% населения региона», - уточнили в опрештабе.

За сутки на COVID-19 обследовали 3 723 жителя региона.

С начала пандемии коронавирус выявили у 24 854 человек, в том числе у 2 131 несовершеннолетнего. Число жертв достигло 303, количество выздоровевших - 20 231.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А в Городищенском районе что то давно нет заболевших.Или всё там отлично?

Гость||

Плохо следишь, вчера было 2....

Гость||

Переживай за себя...

Гость||

А где Сосновоборск? Самый здоровый народ в Пензенской области?

Имя: Гость
Комментарий:

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