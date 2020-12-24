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Общество

Все включено: на пензенском рынке недвижимости появится мировой тренд

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В четверг, 24 декабря, группа компаний «Территория жизни» собрала ключевых партнеров для того, чтобы лично поздравить коллег-риелторов с прошедшим профессиональным праздником и наступающим новым годом.

На этой встрече директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов подвел итоги года и рассказал коллегам о новом продукте «Все включено» - продаже квартир в новостройках с чистовой отделкой, меблировкой и встроенной техникой. Таким образом, как отметил федеральный портал «Интерфакс-Недвижимость», группа компаний «Территория жизни» одна из первых в России будет реализовывать международный тренд.

За рубежом этот формат уже давно зарекомендовал себя на рынке недвижимости. Например, предлагать покупателю полностью укомплектованные новостройки стало нормой в Норвегии, одной из самых благополучных и уютных стран мира.

Максимальную выгоду концепция «все включено» демонстрирует в рамках ипотеки, когда все расходы по ремонту и меблировке автоматически кредитуются с существенной скидкой. При этом не придется брать дополнительные кредиты и переплачивать за услуги банка и страховку.

По предварительной оценке, на некоторые виды квартир выгода может составить более 30 процентов от их рыночной стоимости с учетом отделки и оборудования.

ГК «Территория жизни» гарантирует высокое качество всех составляющих наполнения квартиры и предоставляет многолетнюю гарантию на всю бытовую технику. То есть покупатель, получив ключи, действительно может въехать и начать жить, используя время на саморазвитие, а не на ремонт, поиск фабрик, расчеты проекта и контроль за каждым этапом работ.

Есть еще один ощутимый плюс - новоселы будут избавлены от постоянной «музыки», окутывающей все новостройки на протяжении многих лет, раздражающего шума перфоратора.

Уже в ближайшем будущем квартиры под ключ будут пользоваться ажиотажным спросом, выгодно выделяясь на рынке. При этом разница в цене приятно удивит покупателей.

Проект от ГК «Территория жизни» появится на рынке Пензы в 2021 году. Таким образом, компания создаст прецедент в Приволжском федеральном округе.

Квартиры по принципу «все включено» - это жилье с чистовой отделкой, кухней с техникой: духовым шкафом, вытяжкой, варочной плитой, с раковиной, краном и санузлом под ключ, с ванной, сантехникой и стиральной машиной, а если говорить про большую квартиру, трех- или четырехкомнатную, здесь все будет укомплектовано дополнительно посудомоечной машиной. В итоге меблированная квартира из недостижимого европейского образца превратится в российскую реальность.

Подробнее о продукте «Все включено» можно узнать на сайте территорияжизни.рф, по телефону 28-28-07 и в новом офисе продаж ЖК «Лугометрия» на Ульяновской улице, напротив ТЦ «Мега».

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