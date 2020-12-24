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Общество

Половину новых случаев коронавируса зарегистрировали в Пензе

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В четверг, 24 декабря, в Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 203. Общее число инфицированных достигло 24 654.

В Пензе выявили больше всего случаев COVID-19 - 104. Также 26 заразившихся прибавилось в Нижнеломовском районе, 19 - в Кузнецком, 10 - в Пензенском, 8 - в Белинском, 6 - в Лопатинском, 5 - в Неверкинском, по 4 - в ЗАТО Заречный и Тамалинском районе, по 3 - в Бековском и Наровчатском, по 2 - в Бессоновском, Каменском и Городищенском, по 1 - в Мокшанском, Никольском, Вадинском, Шемышейском и Иссинском.

«Среди пациентов 26 детей в возрасте от 3 до 17 лет», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии коронавирус выявили у 2 077 несовершеннолетних.

Под наблюдением находятся 7 466 человек, сняты с него 57 031.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 обследовали 115 889 пациентов (всего 119 521 исследование), в лабораториях лечебной сети - 426 552 (всего 461 634 исследований). За сутки тесты сделали 4 423 человека.

Тестирование на коронавирус охватило 41,55% населения региона, добавили в оперштабе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

4 или 5 трупов разрешат сегодня озвучить? По регионам рост.

Гость||

Гость писал(a):

4 или 5 трупов разрешат сегодня озвучить? По регионам рост.
это зависит от количества вакцины на складе и списков тех кто не отвертиться уколоться

Гость||

Нет контроля, носят маски или нет. Как был бардак, так и остался.

Гость||

Гость писал(a):

это зависит от количества вакцины на складе и списков тех кто не отвертиться уколоться
Молодец, пост защитан, зайдите в кассу.

Гость||

Гость писал(a):

Молодец, пост защитан, зайдите в кассу.
да какая на фиг касса что не понятно что ли как только много заболевших показывают и порерших сразу и пиар вакцины везде, как будто пугают пугливых

Гость||

Гость писал(a):

Молодец, пост защитан, зайдите в кассу.
Вы дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Молодец, пост защитан, зайдите в кассу.

Вы дурачок?

Вот у "дурочка" касса,а эти мимо проходили...

Гость||

Гость писал(a):

Нет контроля, носят маски или нет. Как был бардак, так и остался
мне не нужен контроль, а вам?

Имя: Гость
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