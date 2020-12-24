Половину новых случаев коронавируса зарегистрировали в Пензе

24.12.2020 | 14:23

В четверг, 24 декабря, в Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 203. Общее число инфицированных достигло 24 654.

В Пензе выявили больше всего случаев COVID-19 - 104. Также 26 заразившихся прибавилось в Нижнеломовском районе, 19 - в Кузнецком, 10 - в Пензенском, 8 - в Белинском, 6 - в Лопатинском, 5 - в Неверкинском, по 4 - в ЗАТО Заречный и Тамалинском районе, по 3 - в Бековском и Наровчатском, по 2 - в Бессоновском, Каменском и Городищенском, по 1 - в Мокшанском, Никольском, Вадинском, Шемышейском и Иссинском.

«Среди пациентов 26 детей в возрасте от 3 до 17 лет», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии коронавирус выявили у 2 077 несовершеннолетних.

Под наблюдением находятся 7 466 человек, сняты с него 57 031.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 обследовали 115 889 пациентов (всего 119 521 исследование), в лабораториях лечебной сети - 426 552 (всего 461 634 исследований). За сутки тесты сделали 4 423 человека.

Тестирование на коронавирус охватило 41,55% населения региона, добавили в оперштабе.