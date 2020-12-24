Ничего не выполню: Уроженец Пензы отказался от выборов в Госдуму

24.12.2020 | 19:57

Уроженец Пензы, артист разговорного жанра, телеведущий и киноактер Павел Воля отказался участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. О своем решении он сообщил на личной странице в Instagram.

«Телефон разрывается с утра: «Павел, вы правда будете баллотироваться на выборах?». Сегодня «Ведомости» написали о моем участии в выборах в Госдуму. Вроде, уважаемое издание, эх. А другие «журналисты» взяли и все это перепечатали. Конечно, я ни на какие выборы не собирался. А все, что я думаю про это - на моем предвыборном плакате», - написал артист.

На плакате под надписью «Выборы в никуда» представлены такие лозунги, как «Никуда не баллотируюсь», «Нет никакой программы», «Ничего не обещаю», «Ничего не выполню».

В числе возможных кандидатов «Ведомостями» также были названы Игорь Акинфеев, Алла Пугачева, Валерия и Иван Охлобыстин.