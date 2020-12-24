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Общество

Ничего не выполню: Уроженец Пензы отказался от выборов в Госдуму

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Уроженец Пензы, артист разговорного жанра, телеведущий и киноактер Павел Воля отказался участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. О своем решении он сообщил на личной странице в Instagram.

«Телефон разрывается с утра: «Павел, вы правда будете баллотироваться на выборах?». Сегодня «Ведомости» написали о моем участии в выборах в Госдуму. Вроде, уважаемое издание, эх. А другие «журналисты» взяли и все это перепечатали. Конечно, я ни на какие выборы не собирался. А все, что я думаю про это - на моем предвыборном плакате», - написал артист.

На плакате под надписью «Выборы в никуда» представлены такие лозунги, как «Никуда не баллотируюсь», «Нет никакой программы», «Ничего не обещаю», «Ничего не выполню».

В числе возможных кандидатов «Ведомостями» также были названы Игорь Акинфеев, Алла Пугачева, Валерия и Иван Охлобыстин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — www.instagram.com/pavelvolyaofficial
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Гость||

Сегодня 1 апреля что ли?

Гость||

Он хоть правду сказал:"Ничего не выполню",а остальные лезут...

Гость||

Волю в место Лузгина :)) слушали бы и ржали.

Гость||

Там своих "артистов"хватает...

Гость||

Димон! Подожди до президентских выборов. У соседей есть пример...

Гость||

зауважал Пашу. если это так и он никогда не изменит свою позицию

Гость||

Павел правильно написал предвыборную программу всех депутатов,полгода как-то изображают лояльность к народным пожеланиям,а потом забивают.

Гость||

Некому не помешаю, не торможу на красный, не пропущу пешеходов...

Гость||

Он не хочет стабильного заработка?

Гость||

Гость писал(a):

Он не хочет стабильного заработка?
он хочет просто быть обычным человеком, которого знают и любят по юмору

Гость||

Не хочет лизать.Значит он из моральной семьи.

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня 1 апреля что ли?
Я вчера о ней узнал, ещё Пугачиху хотели...

Гость||

Обезьянье время в нашей стране.Но все проходит и это пройдет.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Он не хочет стабильного заработка?
он хочет просто быть обычным человеком, которого знают и любят по юмору
Ты о чем! Это низкопробный фигляр, дрищ и похабник.

Гость||

Гость писал(a):

Не хочет лизать.Значит он из моральной семьи.
Это ничего не значит.

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Имя: Гость
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