В Пензенской области проголосовали почти 80% избирателей

17.03.2024 | 19:25

В Пензенской области на 18:00 воскресенья, 17 марта, явка на избирательные участки составила 79,8%.

Такие данные предоставил областной избирком.

Свой голос отдали 796 393 человека. По словам председателя региональной избирательной комиссии Александра Синюкова, эксцессов на участках не зарегистрировано.

Ранее были следующие данные о явке: на 10:00 - 67,76%, на 12:00 - 71,17%, на 15:00 - 76,13%.

17 марта - последний день выборов Президента РФ. Участки закроют свои двери в 20:00, после этого начнется подсчет голосов.

Первые итоги голосования появятся утром 18-го числа.