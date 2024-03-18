В Заречном подсчитали голоса на выборах Президента РФ

18.03.2024 | 08:26

В Заречном объявили итоги трехдневного голосования на выборах Президента РФ. Всего в городе работало 25 участков, свою волю изъявили более 35 000 человек.

Электронным голосованием воспользовался 1 991 зареченец.

«Напомним, в прошлую выборную кампанию таким правом воспользовалось только 325 человек», - отмечает портал «Заречье сегодня».

После подсчета голосов результат выглядит так:

- 4,22% - за кандидата Леонида Слуцкого;

- 6,20% - за Николая Харитонова;

- 7,07% - за Владислава Даванкова;

- 79,80% - за Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области на 18:00 воскресенья, 17 марта, явка на избирательные участки составила 79,8%.