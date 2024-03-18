В Заречном подсчитали голоса на выборах Президента РФ

В Заречном объявили итоги трехдневного голосования на выборах Президента РФ. Всего в городе работало 25 участков, свою волю изъявили более 35 000 человек.
Электронным голосованием воспользовался 1 991 зареченец.
«Напомним, в прошлую выборную кампанию таким правом воспользовалось только 325 человек», - отмечает портал «Заречье сегодня».
После подсчета голосов результат выглядит так:
- 4,22% - за кандидата Леонида Слуцкого;
- 6,20% - за Николая Харитонова;
- 7,07% - за Владислава Даванкова;
- 79,80% - за Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области на 18:00 воскресенья, 17 марта, явка на избирательные участки составила 79,8%.
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