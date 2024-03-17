Более 70% пензенцев поучаствовали в выборах Президента РФ

17.03.2024 | 12:53

Пензенский избирком подсчитал, сколько жителей области пришли на участки и отдали свой голос на 12:00 воскресенья, 17 марта.

В выборах поучаствовали 709 813 человек. Это 71,17% избирателей.

На 10:00 данные были следующие: явка - 67,76% (675 631 человек).

Голосование завершится в 20:00. До этого момента жители региона могут изъявить свою волю. Для этого потребуется паспорт.

Первые итоги выборов появятся утром 18 марта.