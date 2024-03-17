На выборах уже проголосовали более 675 000 жителей области

17.03.2024 | 11:17

В воскресенье, 17 марта, в Пензенской области продолжаются выборы Президента РФ. По данным регионального избиркома, на 10:00 свой голос уже отдали 67,76% жителей (675 631 человек).

Ранее сообщалось, что на 20:00 16 марта проголосовали 66,1% пензенцев.

Выборы в регионе стартовали в 8:00 15-го числа. Чтобы отдать голос за кандидата, при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Фамилии кандидатов в президенты в бюллетенях располагаются в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Обеспечивают общественную безопасность во время голосования 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и более 2 тысяч представителей общественных объединений правоохранительной направленности.