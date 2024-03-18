В Пензенской области за Путина проголосовали 89,97% избирателей

18.03.2024 | 09:12

В Пензенской области участие в выборах главы государства приняли 828 598 человек, то есть 82,93% избирателей. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил председатель местного избиркома Александр Синюков, подводя предварительные итоги.

По его словам, все участковые комиссии отчитались в 3:30.

Большинство жителей региона отдали предпочтение действующему Президенту РФ Владимиру Путину. За него проголосовали 745 340 жителей региона, или 89,97%.

У Николая Харитонова (КПРФ) - 4,05% (33 525 голосов), у Владислава Даванкова («Новые люди») - 2,51% (20 816), у Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 2,33% (19 296).

Выборы Президента России проходили 15, 16 и 17 марта.