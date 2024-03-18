Сетевое издание|18+|Понедельник|18 мар 2024|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

В Пензенской области за Путина проголосовали 89,97% избирателей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области участие в выборах главы государства приняли 828 598 человек, то есть 82,93% избирателей. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил председатель местного избиркома Александр Синюков, подводя предварительные итоги.

По его словам, все участковые комиссии отчитались в 3:30.

Большинство жителей региона отдали предпочтение действующему Президенту РФ Владимиру Путину. За него проголосовали 745 340 жителей региона, или 89,97%.

У Николая Харитонова (КПРФ) - 4,05% (33 525 голосов), у Владислава Даванкова («Новые люди») - 2,51% (20 816), у Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 2,33% (19 296).

Выборы Президента России проходили 15, 16 и 17 марта.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте