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Общество

Обнародована география новых случаев коронавируса в области

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В Пензе за сутки подтвердили 85 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировали 24 058 заразившихся опасной инфекцией, прирост пациентов за сутки составил 190.

Помимо областного центра, новые случаи коронавируса выявили в Земетчинском (16), Пензенском (15), Башмаковском (13) районах. По 10 инфицированных прибавилось в Сердобском, Лунинском и Никольском районах, 6 - в Бессоновском, 5 - в ЗАТО Заречный, по 4 - в Пачелмском, Иссинском, Неверкинском районах, по 2 - в Каменском и Шемышейском, по 1 - в Белинском, Нижнеломовском, Сосновоборском и Кузнецком.

«Среди пациентов 21 ребенок в возрасте от 1 года до 17 лет», - добавили в оперативном штабе.

Общее число заразившихся несовершеннолетних составило 1 968.

Под наблюдением специалистов находятся 7 282 человека, сняли с него 55 953.

В вирусологической лаборатории на COVID-19 проверили 114 625 пациентов (всего 119 183 исследований), в лабораториях лечебной сети - 415 065 (всего 449 482 исследований). За выходные обследовали 8 623 человека.

На 21 декабря тестирование охватило 39,91% населения региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обнародована география новых случаев коронавируса в области
Было бы прелестно если бы публиковали географию новых случаев коронавируса в маршрутках.

Гость||

Для "безмасочников".

Есть решение Верховного суда РФ о масках, а также аналогичное Пензенского областного суда.

Ознакомьтесь - может, поумнеете...

Гость||

В Н-Ломове утихает.

Гость||

Гость писал(a):

Ознакомьтесь - может, поумнеете...
нам сие безнадобнасти... у нас Край... Сурскааааай

Гость||

дай Бог чтоб в Н-Ломове совсем утихло

Гость||

Ура,!!!Городище опять на первом месте ; всем по медали за борьбу с заразой!!!

Гость||

с географией каждый день знакомимся, когда уже будет учить биологию, математику короновируса?

Гость||

Вам хочется болеть!

Гость||

Не обращайте внимания , горбатого исправит только могила.

Гость||

Болеть не хочется; хочется знать истинное положение дел

Гость||

МФЦ закрыли на карантин полшколы не учатся ; бюджетники по домам сидят ; а заболевших в районе нет

Имя: Гость
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