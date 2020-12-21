Легкоатлетка из Перми осталась в Пензе ради Спутника

21.12.2020 | 10:32

А почему вы Спутник? Такой вопрос задают тем, кто живет сейчас в микрорайоне, который строит компания «Термодом».

Дарья Сивкова в Спутнике с 2017 года. Приехала из Перми, чтобы учиться истории. В итоге нашла и призвание, и работу - в краеведческом музее и региональном отделении Российского военно-исторического общества. Активному человеку и образ жизни достался активный, и район для этого подходящий.

«Никак не думала, что Пензенская область станет для меня родной. Помог Спутник. Район привлек доступными ценами и отличной инфраструктурой. И большой плюс для меня - заниматься спортом здесь легко. Я занимаюсь профессионально легкой атлетикой, поэтому наличие стадиона и тропы здоровья стали для меня определяющими критериями при выборе дома. Спутник мне это подарил», - рассказала Дарья Сивкова.

В Городе Спутнике живет много интересных людей, которые могут стать или уже стали соседями. Узнайте больше о микрорайоне, его инфраструктуре и новостях на сайте penza-sputnik.ru.