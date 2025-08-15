Покупатели жилья в готовых корпусах «Созвездия» сразу получат ключи

15.08.2025 | 16:22

Два корпуса жилого комплекса «Созвездие», «Атлас» и «Мира», уже введены в эксплуатацию и готовы к заселению. Новые владельцы могут приобрести квартиру и получить ключи сразу после оформления сделки, без ожидания.

ЖК расположен на первой береговой линии Города Спутника. Из окон открывается вид на озеро и лес. «Созвездие» предлагает современные решения для комфортной жизни:

- интеллектуальную систему управления «Умный дом»;

- просторный подземный паркинг;

- охраняемую территорию с закрытым авторским двором;

- детские и спортивные площадки;

- зоны отдыха с оригинальными арт-объектами.

Инфраструктура комплекса включает двухэтажную единую входную группу с зоной ожидания, офисом управляющей компании, постаматом, пространством для мероприятий.

Пока новоселы обустраиваются в квартирах, продолжается возведение еще двух корпусов первой очереди - «Астериона» и «Авиора». В каждом из строений ЖК «Созвездие» создается комфортная среда для жизни.

Сайт проекта: sozvezdiepnz.ru. Узнать больше о ЖК, свободных квартирах, ценах и условиях покупки можно в офисах продаж холдинга «Термодом» и по телефону 28-28-20.

Застройщик - ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.