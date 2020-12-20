В Пензенской области отметили рост числа особо тяжких преступлений

20.12.2020 | 10:26

Прокуратура Пензенской области обнародовала данные о преступности в регионе за 11 месяцев 2020 года.

За этот период правоохранители зарегистрировали 12 515 нарушений закона, что на 3,8% больше, чем за январь - ноябрь 2019-го (12 056 преступлений).

Сотрудники прокуратуры отметили увеличение числа особо тяжких преступлений на 6,1% (575 - в 2020-м, 542 - в 2019-м), тяжких - на 17,6% (2 967 - в 2020-м, 2 523 - в 2019-м), а также нарушений закона небольшой тяжести - на 0,8% (6 739 - в 2020-м, 6 683 - в 2019-м).

На 3,2% уменьшилось количество преступлений средней тяжести. За 11 месяцев 2020 года зафиксировали 2 234 таких деяний, за аналогичный период прошлого года - 2 308.

За январь - ноябрь 2020-го зарегистрировали 117 нарушений антикоррупционного законодательства, это на 28 (31,5%) больше, чем за тот же период 2019-го. Также выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - на 1,9% (с 1 134 до 1 156), краж - на 2,5% (с 3 985 до 4 086), мелких хищений - на 38,8% (с 67 до 93), мошеннических действий - на 20,6% (с 1 552 до 1 1872), грабежей - на 1,4% (с 148 до 150).

Почти в два раза (на 42,2%) участились случаи преступлений, которые совершались с использованием интернета или телефона. За 11 месяцев 2020 года прокуратура зарегистрировала 3 898 таких деяний (2 741 - за аналогичный период 2019-го), что составило 31,1% от числа всех нарушений закона в области.

«Органами предварительного расследования выявлено 6 805 лиц, совершивших преступления. Из них 4 088 ранее совершали преступления, 2 742 находились в состоянии алкогольного опьянения, 1 028 женщин, 149 несовершеннолетних, 183 учащихся, 42 студента», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.