В Пензе прокуроры помогли педагогу оформить досрочную пенсию

20.12.2020 | 16:25

У учителя физики одной из школ Ленинского района оказалось не все в порядке с числительными. Причем не по ее вине. Пенсионный фонд не досчитался двадцати дней в зачет трудового стажа женщины, что сильно сказалось на материальном достатке гражданки.

«Педагогическим работником в управление подано заявление о назначении ей пенсии по старости ввиду наличия стажа 25 лет. Учреждением в назначении пенсии было отказано. Отказ мотивирован тем, что периоды нахождения ее на курсах повышения квалификации не входят в указанный стаж», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.

Прокуратура Ленинского района провела проверку и разобралась в сложившейся ситуации.

«На момент обращения в управление пенсионного фонда педагогический работник также является лицом, осуществляющим трудовую деятельность в образовательном учреждении города Пензы, на курсы повышения квалификации она направлялась в период осуществления трудовой деятельности на основании приказа директора образовательного учреждения.

Таким образом, в период нахождения ее на курсах повышения квалификации за ней сохранялось место работы, а также ее заработная плата», - уточнила Ольга Бойко.

В результате указанный период, который изначально повис в воздухе, вошел в стаж учителя. Подобные инциденты в последнее время прокуратура фиксирует часто.