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Общество

В Пензе прокуроры помогли педагогу оформить досрочную пенсию

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У учителя физики одной из школ Ленинского района оказалось не все в порядке с числительными. Причем не по ее вине. Пенсионный фонд не досчитался двадцати дней в зачет трудового стажа женщины, что сильно сказалось на материальном достатке гражданки.

«Педагогическим работником в управление подано заявление о назначении ей пенсии по старости ввиду наличия стажа 25 лет. Учреждением в назначении пенсии было отказано. Отказ мотивирован тем, что периоды нахождения ее на курсах повышения квалификации не входят в указанный стаж», - сообщила старший помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.

Прокуратура Ленинского района провела проверку и разобралась в сложившейся ситуации.

«На момент обращения в управление пенсионного фонда педагогический работник также является лицом, осуществляющим трудовую деятельность в образовательном учреждении города Пензы, на курсы повышения квалификации она направлялась в период осуществления трудовой деятельности на основании приказа директора образовательного учреждения.

Таким образом, в период нахождения ее на курсах повышения квалификации за ней сохранялось место работы, а также ее заработная плата», - уточнила Ольга Бойко.

В результате указанный период, который изначально повис в воздухе, вошел в стаж учителя. Подобные инциденты в последнее время прокуратура фиксирует часто.

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Гость||

Полстраны уходит на персогальные пенсии с 45 лет.

Гость||

И у меня была такая же ситуация. Полгода судилась за 5 дней курсов повышения квалификации. Сколько нервов, времени..... Назначили пенсию. Неужели нельзя включать курсы сразу же в педстаж и суду не тратить на это время и деньги, а заниматься действительно важными делами????

Гость||

А вы думаете почему учителя и считают правильно и избиркомах.

Вы им ещё и подарочки к каждой дате заносите почаще

Гость||

Какие у вас важные дела? На очередные «шторы» собрать с родителей?

Гость||

Те кто считает,что подарки учителям и деньги на шторы нужны,поши бы вы на хер

Гость||

Радуйтесь мы все нахэру благодаря вашим стараниям, страдалицы

Имя: Гость
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